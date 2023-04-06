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Футбольные курьезы дня: агрессивный рефери в Мексике и неожиданный гость в Португалии

6 апреля 2023 20:33
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Футбольные курьезы дня — агрессивный рефери в Мексике и неожиданный гость в Португалии
В футболе случаются и курьезные моменты
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Футбол — это не только серьезные дяди атлетического телосложения, которые готовы сражаться до крови на ногах ради победы своей команды. Иногда во время матчей могут происходить довольно нестандартные и даже смешные ситуации.

Подробнее о таких случаях — в материале Новини.Live.

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Арбитр-дебошир

Во время матча мексиканской лиги между командами "Америка" и "Леон" рефери Фернандо Эрнандес повел себя как настоящий боец ММА. Сначала он показал желтую карточку одному из футболистов, а затем "закрепил" свое решение ударом игрока в пах. Дисциплинарные органы провели расследование инцидента и дисквалифицировали арбитра на 12 матчей. Теперь у Фернандо Эрнандеса будет достаточно времени, чтобы обдумать свое поведение.

Арбитр

Наглый попугай

В Португалии во время матча "Эшторил" U23 — "Эштрела" U23 на поле "высадился" одиночный десант — большой цветной попугай. Пернатый гость вел себя нагло, поэтому матч пришлось приостановить.

Попугай

Впрочем, когда на стадион прибыли все возможные специальные службы, чтобы разобраться с проказником, он сам успешно покинул газон арены.

Попугай

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