Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Блохин удивил мнением о переизбрании Павелко в исполком УЕФА arrow

Блохин удивил мнением о переизбрании Павелко в исполком УЕФА

6 апреля 2023 22:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Блохин удивил мнением о переизбрании Павелко в исполком УЕФА
Экс-тренер сборной Украины считает, что это поможет решать вопрос
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Обладатель Золотого мяча Олег Блохин прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в исполнительный комитет УЕФА. Ветеран поддержал главу Украинской ассоциации футбола

Экс-наставник киевского "Динамо" намекает, что это приблизит проведение Мундиаля к Украине, передают Новини.LIVE

Читайте также:

"Я приветствую, что Павелко избрали, на 4 года еще. Трудные были выборы. Но это престиж украинского футбола, я считаю. Мы входим в УЕФА, сможем решать вопросы. Тем более что мы дали заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году", — сказал Блохин в комментарии "Деловая столица".

Ранее стало известно, что Павелко набрал меньше всего голосов среди всех избранных кандидатов.

Поддержал чиновника и первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко. Он заявил, что это сигнал, что УАФ высоко ценится в УЕФА.

"Я приехал поддержать его кандидатуру, показать свою солидарность и очень переживал, как сложатся выборы. Сложились. Мы видели такую большую поддержку Украины и Павелка. К нам подходили многие представители разных футбольных ассоциаций и спрашивали, как у нас дела, переживали, говорили, что будут голосовать за нас. Это сигнал, что работа УАФ высоко ценится в УЕФА. Мы продолжаем бороться за проведение Чемпионата мира-2030. Все нас поддерживают и желают, чтобы война быстрее закончилась. Я не видел людей, которые равнодушно относились бы к нашей стране" – сказал Михайличенко.

А вот бывший полузащитник сборной Украины, а ныне президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко критически прокомментировал переизбрание Андрея Павелко.

"Ничего себе... Не верится, что УЕФА позволяет Андрею Павелко быть переизбран в Исполком. Он не осужден, но находится под следствием. Коррупция, отмывание денег и продолжающаяся ложь. Большой позор и большая тень на всю организацию", — написал Левченко в своем Twitter .

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил , что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло. Бывшие футболисты "Манчестер Сити" постоянно смеются друг над другом.

Футбол — это не только серьезные дяди атлетического телосложения, готовые биться до крови на ногах ради победы своей команды. Иногда во время матчей могут происходить довольно нестандартные и даже остроумные ситуации.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB