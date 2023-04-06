Блохин удивил мнением о переизбрании Павелко в исполком УЕФА

Экс-тренер сборной Украины считает, что это поможет решать вопрос

Обладатель Золотого мяча Олег Блохин прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в исполнительный комитет УЕФА. Ветеран поддержал главу Украинской ассоциации футбола

Экс-наставник киевского "Динамо" намекает, что это приблизит проведение Мундиаля к Украине, передают Новини.LIVE

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"Я приветствую, что Павелко избрали, на 4 года еще. Трудные были выборы. Но это престиж украинского футбола, я считаю. Мы входим в УЕФА, сможем решать вопросы. Тем более что мы дали заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году", — сказал Блохин в комментарии "Деловая столица".

Ранее стало известно, что Павелко набрал меньше всего голосов среди всех избранных кандидатов.

Поддержал чиновника и первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко. Он заявил, что это сигнал, что УАФ высоко ценится в УЕФА.

"Я приехал поддержать его кандидатуру, показать свою солидарность и очень переживал, как сложатся выборы. Сложились. Мы видели такую большую поддержку Украины и Павелка. К нам подходили многие представители разных футбольных ассоциаций и спрашивали, как у нас дела, переживали, говорили, что будут голосовать за нас. Это сигнал, что работа УАФ высоко ценится в УЕФА. Мы продолжаем бороться за проведение Чемпионата мира-2030. Все нас поддерживают и желают, чтобы война быстрее закончилась. Я не видел людей, которые равнодушно относились бы к нашей стране" – сказал Михайличенко.

Wow…I can't believe that @UEFA allows A. Pavelko to re-elected to Executive Committee. Он не convicted, но под строением.

Corruption, money laundering and continuing lies.

Big shame and big shadow on whole organization. https://t.co/5osPZgulwr — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 4 апреля 2023

А вот бывший полузащитник сборной Украины, а ныне президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко критически прокомментировал переизбрание Андрея Павелко.

"Ничего себе... Не верится, что УЕФА позволяет Андрею Павелко быть переизбран в Исполком. Он не осужден, но находится под следствием. Коррупция, отмывание денег и продолжающаяся ложь. Большой позор и большая тень на всю организацию", — написал Левченко в своем Twitter .

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил , что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло. Бывшие футболисты "Манчестер Сити" постоянно смеются друг над другом.

Футбол — это не только серьезные дяди атлетического телосложения, готовые биться до крови на ногах ради победы своей команды. Иногда во время матчей могут происходить довольно нестандартные и даже остроумные ситуации.