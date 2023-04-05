Павелко залишається на посаді в УЄФА — результати голосування

Андрій Павелко зберіг "тепле" місце в УЄФА

Скандальний український функціонер Андрій Павелко залишиться у виконкомі УЄФА ще на чотири роки. Президента УАФ переобрано на посаду за підсумками голосування під час Конгресу УЄФА у Лісабоні, який відбувся сьогодні, 5 квітня.

Про це повідомляє офіційний Twitter організації.

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Деталі голосування

Відомо, що за Андрія Павелка віддав свої голоси 31 делегат зібрання. І це найменший показник серед усіх кандидатів. Усього на вакантні місця претендувало 11 осіб. Варто зазначити, що до оновленого складу виконкому УЄФА обрано трьох нових членів, серед яких президент Федерації футболу Франції Філіпп Діалло та легендарний грузинський ексфутболіст Леван Кобіашвілі.

⚽ The below have today been elected to the UEFA Executive Committee for a four-year term:



🇩🇰 Jesper Møller Christensen* (Denmark)

🇫🇷 Philippe Diallo (France)

🇦🇱 Armand Duka* (Albania)

🇨🇿 Petr Fousek (Czechia)

🇬🇪 Levan Kobiashvili (Georgia)

🇺🇦 Andrii Pavelko* (Ukraine)

🇪🇸 Luis… — UEFA (@UEFA) April 5, 2023

Вперше Павелко приєднався до структури УЄФА у 2019 році. Згодом він очолив Комітет УЄФА зі статусу гравців, трансферів та агентів.

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