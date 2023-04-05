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Павелко залишається на посаді в УЄФА: результати голосування

5 квітня 2023 16:47
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Павелко залишається на посаді в УЄФА — результати голосування
Андрій Павелко зберіг "тепле" місце в УЄФА
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Скандальний український функціонер Андрій Павелко залишиться у виконкомі УЄФА ще на чотири роки. Президента УАФ переобрано на посаду за підсумками голосування під час Конгресу УЄФА у Лісабоні, який відбувся сьогодні, 5 квітня. 

Про це повідомляє офіційний Twitter організації. 

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Деталі голосування

Відомо, що за Андрія Павелка віддав свої голоси 31 делегат зібрання. І це найменший показник серед усіх кандидатів. Усього на вакантні місця претендувало 11 осіб. Варто зазначити, що до оновленого складу виконкому УЄФА обрано трьох нових членів, серед яких президент Федерації футболу Франції Філіпп Діалло та легендарний грузинський ексфутболіст Леван Кобіашвілі. 

 

Вперше Павелко приєднався до структури УЄФА у 2019 році. Згодом він очолив Комітет УЄФА зі статусу гравців, трансферів та агентів. 

Нагадаємо, дружина Олександра Усика побувала у Харкові та поділилася кадрами зруйнованого міста.

Тим часом сам Усик отримав виклик, який не зможе ігнорувати. Відомий наступний суперник боксера.

Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.

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