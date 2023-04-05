Павелко остается на должности в УЕФА — результаты голосования

Андрей Павелко сохранил "теплое" место в УЕФА

Скандальный украинский функционер Андрей Павелко останется в исполкоме УЕФА еще на четыре года. Президент УАФ переизбран на должность по итогам голосования во время состоявшегося 5 апреля Конгресса УЕФА в Лиссабоне.

Об этом сообщает официальный Twitter организации.

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Детали голосования

Известно, что за Андрея Павелко отдал свои голоса 31 делегат собрания. И это самый маленький показатель среди всех кандидатов. Всего на вакантные места претендовало 11 человек. Стоит отметить, что в обновленный состав исполкома УЕФА избраны три новых члена, среди которых президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и легендарный грузинский экс-футболист Леван Кобиашвили.

⚽ The below have today been elected to UEFA Executive Committee for four year term:



🇩🇰 Jesper Møller Christensen* (Denmark)

🇫🇷 Philippe Diallo (France)

🇦🇱 Armand Duka* (Albania)

🇨🇿 Petr Fousek (Czechia)

🇬🇪 Levan Kobiashvili (Georgia)

🇺🇦 Andrii Pavelko* (Ukraine)

🇪🇸 Luis… — UEFA (@UEFA) April 5, 2023

Впервые Павелко присоединился к структуре УЕФА в 2019 году. Впоследствии он возглавил Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов и агентов.

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