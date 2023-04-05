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Павелко остается при должности в УЕФА: результаты голосования

5 апреля 2023 16:47
- Сергей Гусенцев
Павелко остается на должности в УЕФА — результаты голосования
Андрей Павелко сохранил "теплое" место в УЕФА
- Сергей Гусенцев

Скандальный украинский функционер Андрей Павелко останется в исполкоме УЕФА еще на четыре года. Президент УАФ переизбран на должность по итогам голосования во время состоявшегося 5 апреля Конгресса УЕФА в Лиссабоне.

Об этом сообщает официальный Twitter организации. 

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Детали голосования

Известно, что за Андрея Павелко отдал свои голоса 31 делегат собрания. И это самый маленький показатель среди всех кандидатов. Всего на вакантные места претендовало 11 человек. Стоит отметить, что в обновленный состав исполкома УЕФА избраны три новых члена, среди которых президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и легендарный грузинский экс-футболист Леван Кобиашвили.

 

Впервые Павелко присоединился к структуре УЕФА в 2019 году. Впоследствии он возглавил Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов и агентов.

Напомним, супруга Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

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