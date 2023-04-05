Павелко остается на должности в УЕФА — результаты голосования

Павелко остается при должности в УЕФА: результаты голосования
Скандальный украинский функционер Андрей Павелко останется в исполкоме УЕФА еще на четыре года. Президент УАФ переизбран на должность по итогам голосования во время состоявшегося 5 апреля Конгресса УЕФА в Лиссабоне.
Об этом сообщает официальный Twitter организации.
Детали голосования
Известно, что за Андрея Павелко отдал свои голоса 31 делегат собрания. И это самый маленький показатель среди всех кандидатов. Всего на вакантные места претендовало 11 человек. Стоит отметить, что в обновленный состав исполкома УЕФА избраны три новых члена, среди которых президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и легендарный грузинский экс-футболист Леван Кобиашвили.
⚽ The below have today been elected to UEFA Executive Committee for four year term:— UEFA (@UEFA) April 5, 2023
🇩🇰 Jesper Møller Christensen* (Denmark)
🇫🇷 Philippe Diallo (France)
🇦🇱 Armand Duka* (Albania)
🇨🇿 Petr Fousek (Czechia)
🇬🇪 Levan Kobiashvili (Georgia)
🇺🇦 Andrii Pavelko* (Ukraine)
🇪🇸 Luis…
Впервые Павелко присоединился к структуре УЕФА в 2019 году. Впоследствии он возглавил Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов и агентов.
Напомним, супруга Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.
Между тем, сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера.
Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Микеля Артеты ждут девять важных матчей , в которых нельзя терять очки.
Сергей Ребров может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из соискателей Скудетто.