Блохін здивував думкою про переобрання Павелка у виконком УЄФА

Екстренер збірної України вважає, що це допоможе вирішувати питання

Володар Золотого м’яча Олег Блохін прокоментував переобрання президента УАФ Андрія Павелка у виконавчий комітет УЄФА. Ветеран підтримав очільника Української асоціації футболу

Екснаставник київського "Динамо" натякає, що це наблизить проведення Мундіалю до України, передають Новини.LIVE

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"Я вітаю, що Павелка обрали, на 4 роки ще. Важкі були вибори. Але це престиж українського футболу, я вважаю. Ми входимо до УЄФА, зможемо розв'язувати питання. Тим більше, що ми дали заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році", – сказав Блохін у коментарі "Ділова столиця".

Раніше стало відомо, що Павелко набрав найменше голосів серед усіх обраних кандидатів.

Підтримав чиновника й перший віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко. Він заявив, що це сигнал того, що УАФ високо цінується в УЄФА.

"Я приїхав підтримати його кандидатуру, показати свою солідарність і дуже переживав, як складуться вибори. Склалися. Ми бачили таку велику підтримку України та Павелка. До нас підходили багато представників різних футбольних асоціацій та запитували, як у нас справи, переживали, казали, що голосуватимуть за нас. Це сигнал, що робота УАФ високо цінується в УЄФА. Ми продовжуємо боротися за проведення Чемпіонату світу-2030. Усі нас підтримують і бажають, щоб війна швидше закінчилася. Я не бачив людей, які б байдуже ставилися до нашої країни", — сказав Михайличенко.

Wow…I can’t believe that @UEFA allows A. Pavelko to be re-elected to Executive Committee. He is not convicted, but under investigation.

Corruption, money laundering and continuing lies.

Big shame and big shadow on whole organization. https://t.co/5osPZgulwr — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) April 5, 2023

А от колишній півзахисник збірної України, а нині президент профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко критично прокоментував переобрання Андрія Павелка.

"Нічого собі... Не віриться, що УЄФА дозволяє Андрію Павелку бути переобраним до Виконкому. Він не засуджений, але перебуває під слідством. Корупція, відмивання грошей і брехня, що триває. Велика ганьба та велика тінь на всю організацію", – написав Левченко у своєму Twitter.

Форвард "Арсеналу" Габріель Жезус заявив, що "король жартів" Олександр Зінченко хоче заподіяти йому зло. Колишні футболісти "Манчестер Сіті" постійно сміються один з одного.

Футбол — це не лише серйозні дядьки атлетичної статури, які готові битися до крові на ногах заради перемоги своєї команди. Інколи під час матчів можуть відбуватися доволі нестандартні, і навіть дотепні ситуації.