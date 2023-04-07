У Яремчука конфликт с тренером — он не будет играть в Брюгге

Украинский форвард пропустит еще один матч бельгийской команды

Форвард сборной Украины Роман Яремчук снова не попал в заявку бельгийского "Брюгге". Он не примет участия в матче чемпионата Бельгии с "Сереном".

Украинский футболист продолжает конфликтовать с тренером "черно-синих", сообщает Le Soir.

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Ближайшим летом Роман Яремчук снова сменит команду. У 27-летнего футболиста сборной Украины конфликт с очередным тренером "Брюгге". Это уже третий наставник бельгийской команды за сезон. После Карла Хуфкенса пришел Скотт Паркер, а сейчас с "Брюгге" работает Рик де Миль. Из них троих у украинца сложились отношения только с британцем.

Проблемы Яремчука

Де Миль недоволен работой Яремчука на тренировках. Он не считает, что Роман заслуживает выйти на поле в поединке с "Сереном". Вместо украинца и защитника Денниса Одои тренер "Брюгге" включил в заявку на игру футболистов молодежной команды "черно-синих".

"Если у меня есть ощущение, что эти ребята лучше тренируются, чем игроки главной команды, и заслуживают такого шанса, тогда мы включим в заявку молодых игроков. Возраст или опыт не имеют значения", — заявил Рик де Миль.

По итогам 31 тура "Брюгге" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. В этом сезоне Роман Яремчук сыграл 25 поединков, в которых забил два гола и сделал столько же результативных передач.

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