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У Яремчука конфликт с тренером: он не будет играть в "Брюгге"

7 апреля 2023 08:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Яремчука конфликт с тренером — он не будет играть в Брюгге
Украинский форвард пропустит еще один матч бельгийской команды
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук снова не попал в заявку бельгийского "Брюгге". Он не примет участия в матче чемпионата Бельгии с "Сереном". 

Украинский футболист продолжает конфликтовать с тренером "черно-синих", сообщает Le Soir

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Ближайшим летом Роман Яремчук снова сменит команду. У 27-летнего футболиста сборной Украины конфликт с очередным тренером "Брюгге". Это уже третий наставник бельгийской команды за сезон. После Карла Хуфкенса пришел Скотт Паркер, а сейчас с "Брюгге" работает Рик де Миль. Из них троих у украинца сложились отношения только с британцем. 

Роман Яремчук

Проблемы Яремчука

Де Миль недоволен работой Яремчука на тренировках. Он не считает, что Роман заслуживает выйти на поле в поединке с "Сереном". Вместо украинца и защитника Денниса Одои тренер "Брюгге" включил в заявку на игру футболистов молодежной команды "черно-синих". 

"Если у меня есть ощущение, что эти ребята лучше тренируются, чем игроки главной команды, и заслуживают такого шанса, тогда мы включим в заявку молодых игроков. Возраст или опыт не имеют значения", — заявил Рик де Миль. 

По итогам 31 тура "Брюгге" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. В этом сезоне Роман Яремчук сыграл 25 поединков, в которых забил два гола и сделал столько же результативных передач. 

Напомним, Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло. Бывшие футболисты "Манчестер Сити" постоянно смеются друг над другом.

Футбол — это не только серьезные дяди атлетического телосложения, готовые биться до крови на ногах ради победы своей команды. Иногда во время матчей могут происходить довольно нестандартные и даже остроумные ситуации.

Обладатель Золотого мяча Олег Блохин прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в исполнительный комитет УЕФА.

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