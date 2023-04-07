У Яремчука конфлікт із тренером — він не гратиме у Брюгге

Український форвард пропустить ще один матч бельгійської команди

Форвард збірної України Роман Яремчук знову не потрапив у заявку бельгійського "Брюгге". Він не візьме участі у матчі чемпіонату Бельгії з "Сереном".

Український футболіст продовжує конфліктувати з тренером "чорно-синіх", повідомляє Le Soir.

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Найближчого літа Роман Яремчук знову змінить команду. У 27-річного футболіста збірної України конфлікт із черговим тренером "Брюгге". Це вже третій наставник бельгійської команди за сезон. Після Карла Хуфкенса прийшов Скотт Паркер, а зараз із "Брюгге" працює Рік де Міль. В українця склалися стосунки лише з британцем Паркером.

Проблеми Яремчука

Де Міль незадоволений роботою Яремчука на тренуваннях. Він не вважає, що Роман заслуговує місця на поле в поєдинку з "Сереном". Замість українця та захисника Денніса Одої тренер "Брюгге" включив у заявку на гру футболістів молодіжної команди "чорно-синіх".

"Якщо у мене є відчуття, що ці хлопці краще тренуються, ніж гравці головної команди, і заслуговують на такий шанс, тоді ми включимо в заявку молодих гравців. Вік або досвід не мають значення", — заявив Рік де Міль.

За підсумками 31 туру "Брюгге" посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. Цього сезону Роман Яремчук зіграв 25 поєдинків, у яких забив два голи й зробив стільки ж результативних передач.

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