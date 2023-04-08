Британский журналист-инсайдер рассказал правду о трансфере Мудрика

"Мы не увидим полный эффект от него": британский инсайдер рассказал о будущем Мудрика
В Великобритании не утихают разговоры о целесообразности трансфера Михаила Мудрика в "Челси". Так, местный журналист-инсайдер Дин Джонс поделился мнением по поводу перехода украинца в расположение "пенсионеров" и его адаптации на "туманном Альбионе".
Слова медийщика опубликовал портал GiveMeSport.
Сомнительный трансфер
Дин Джонс считает, что Михаил Мудрик на самом деле был лишним трансфером для "аристократов", но теперь нужно интегрировать его в команду.
"Я просто не думаю, что Мудрик когда-то нужен был "Челси", и теперь, поскольку они потратили на него так много денег, им нужно найти для него роль в команде и заставить его работать. Это действительно сложно, но на таких ранних этапах я не очень беспокоюсь об этом. С точки зрения игрока, ему нужно время, чтобы привыкнуть к английскому футболу, и мы не увидим полного эффекта от него до начала следующего сезона", — заявил Джонс.
Следует отметить, что Михаил Мудрик не имеет постоянного места в стартовом составе "Челси". Он также до сих пор не отметился хотя бы одним забить мячом за свой новый клуб после перехода из "Шахтера".
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