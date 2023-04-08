Британский журналист-инсайдер рассказал правду о трансфере Мудрика

Мудрику нужно время Фото: Google

В Великобритании не утихают разговоры о целесообразности трансфера Михаила Мудрика в "Челси". Так, местный журналист-инсайдер Дин Джонс поделился мнением по поводу перехода украинца в расположение "пенсионеров" и его адаптации на "туманном Альбионе".

Слова медийщика опубликовал портал GiveMeSport.

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Дин Джонс считает, что Михаил Мудрик на самом деле был лишним трансфером для "аристократов", но теперь нужно интегрировать его в команду.

"Я просто не думаю, что Мудрик когда-то нужен был "Челси", и теперь, поскольку они потратили на него так много денег, им нужно найти для него роль в команде и заставить его работать. Это действительно сложно, но на таких ранних этапах я не очень беспокоюсь об этом. С точки зрения игрока, ему нужно время, чтобы привыкнуть к английскому футболу, и мы не увидим полного эффекта от него до начала следующего сезона", — заявил Джонс.

Следует отметить, что Михаил Мудрик не имеет постоянного места в стартовом составе "Челси". Он также до сих пор не отметился хотя бы одним забить мячом за свой новый клуб после перехода из "Шахтера".

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