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"Мы не увидим полный эффект от него": британский инсайдер рассказал о будущем Мудрика

8 апреля 2023 12:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Британский журналист-инсайдер рассказал правду о трансфере Мудрика
Мудрику нужно время Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

В Великобритании не утихают разговоры о целесообразности трансфера Михаила Мудрика в "Челси". Так, местный журналист-инсайдер Дин Джонс поделился мнением по поводу перехода украинца в расположение "пенсионеров" и его адаптации на "туманном Альбионе".

Слова медийщика опубликовал портал GiveMeSport.

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Дин Джонс считает, что Михаил Мудрик на самом деле был лишним трансфером для "аристократов", но теперь нужно интегрировать его в команду.

"Я просто не думаю, что Мудрик когда-то нужен был "Челси", и теперь, поскольку они потратили на него так много денег, им нужно найти для него роль в команде и заставить его работать. Это действительно сложно, но на таких ранних этапах я не очень беспокоюсь об этом. С точки зрения игрока, ему нужно время, чтобы привыкнуть к английскому футболу, и мы не увидим полного эффекта от него до начала следующего сезона", — заявил Джонс.

Михаил Мудрик

Следует отметить, что Михаил Мудрик не имеет постоянного места в стартовом составе "Челси". Он также до сих пор не отметился хотя бы одним забить мячом за свой новый клуб после перехода из "Шахтера".

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