Зірка "Баварії" посилить "Барселону": за нього заплатять великі гроші
"Санта Барбара" про майбутнє Жоау Канселу набирає обертів. Правий латераль збірної Португалії може стати гравцем каталонської "Барселони" вже найближчого літа.
Про це повідомляє Sport.es.
"Баварія" дає задній хід
Наразі Канселу захищає кольори мюнхенської "Баварії" на правах оренди. На "Альянц Арену" португалець перебрався взимку цього року з "Манчестер Сіті" через конфлікт з наставником "містян" Пепом Гвардіолою.
За інформацією іспанських журналістів, боси німецького гранда не мають наміру викуповувати контракт гравця в англійського клубу. Тож виходить, що Жоау не потрібен ні в Манчестері, ні в Мюнхені.
За ситуацією уважно слідкує "Барселона", яка перебуває в пошуках якісного правого захисника вже протягом багатьох сезонів. Втім, дозволити собі такий трансфер "синьо-гранатові" зможуть лише у тому випадку, якщо вирішать проблеми з фінансами.
У футболці "Баварії" Канселу провів 11 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 4 асисти.
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