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Зірка "Баварії" посилить "Барселону": за нього заплатять великі гроші

7 квітня 2023 21:28
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Зірка Баварії посилить Барселону — за нього заплатять великі гроші
Жоан Лапорта намагається розв'язати трансферні питання "Барселони". Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

"Санта Барбара" про майбутнє Жоау Канселу набирає обертів. Правий латераль збірної Португалії може стати гравцем каталонської "Барселони" вже найближчого літа. 

Про це повідомляє Sport.es.

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Наразі Канселу захищає кольори мюнхенської "Баварії" на правах оренди. На "Альянц Арену" португалець перебрався взимку цього року з "Манчестер Сіті" через конфлікт з наставником "містян" Пепом Гвардіолою. 

За інформацією іспанських журналістів, боси німецького гранда не мають наміру викуповувати контракт гравця в англійського клубу. Тож виходить, що Жоау не потрібен ні в Манчестері, ні в Мюнхені. 

Канселу

За ситуацією уважно слідкує "Барселона", яка перебуває в пошуках якісного правого захисника вже протягом багатьох сезонів. Втім, дозволити собі такий трансфер "синьо-гранатові" зможуть лише у тому випадку, якщо вирішать проблеми з фінансами. 

У футболці "Баварії" Канселу провів 11 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 4 асисти. 

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