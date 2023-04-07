Зірка Баварії посилить Барселону — за нього заплатять великі гроші

Жоан Лапорта намагається розв'язати трансферні питання "Барселони". Фото: Google

"Санта Барбара" про майбутнє Жоау Канселу набирає обертів. Правий латераль збірної Португалії може стати гравцем каталонської "Барселони" вже найближчого літа.

Про це повідомляє Sport.es.

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Наразі Канселу захищає кольори мюнхенської "Баварії" на правах оренди. На "Альянц Арену" португалець перебрався взимку цього року з "Манчестер Сіті" через конфлікт з наставником "містян" Пепом Гвардіолою.

За інформацією іспанських журналістів, боси німецького гранда не мають наміру викуповувати контракт гравця в англійського клубу. Тож виходить, що Жоау не потрібен ні в Манчестері, ні в Мюнхені.

За ситуацією уважно слідкує "Барселона", яка перебуває в пошуках якісного правого захисника вже протягом багатьох сезонів. Втім, дозволити собі такий трансфер "синьо-гранатові" зможуть лише у тому випадку, якщо вирішать проблеми з фінансами.

У футболці "Баварії" Канселу провів 11 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 4 асисти.

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