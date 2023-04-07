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Луческу рассказал о планах в "Динамо"

7 апреля 2023 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу рассказал о планах в Динамо
Румынский наставник чувствует ответственность перед киевской командой. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему остался в Украине после начала полномасштабной военной агрессии. 

Опытный специалист поделился ближайшими планами в интервью Prima Sport

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Мирча Луческу больше не считает футбол важным занятием, но уверен, что без таких развлечений жизнь общества станет более сложной. В сложившихся условиях людям необходимо на что-то отвлекаться. 

Динамо Киев

Реальность украинского футбола

Румынский специалист не считает правильным рассуждать о том, стоит работать или нет. Во главу угла поставлено выживание. И приходиться смириться с тем, каким стал украинский спорт. 

"Футбол старается удержать болельщиков, но в условиях, когда он проводится без зрителей, в условиях, когда переезды осуществляются на автобусе или поезде, это очень сложно. Но очень важно, чтобы люди, помимо своих забот, получали удовлетворение от своих любимых клубов. Футбол помогает", — рассказал Мирча Луческу. 

Мирча Луческу

"Динамо" в сложной ситуации 

Опытный тренер признался, что пришел в "Динамо" не на те условия, в которых он сейчас работает. Большинство легионеров покинули команду. Вместо комфортных перелетов на еврокубковые поединки приходится ездить на поездах и автобусах. 

"Сейчас у меня молодая команда с перспективными игроками. Уйти в такой ситуации было невозможно. Я не думал об уходе. 

У некоторых футболистов семьи находятся за границей, но есть и другие футболисты, чьи родители пребывают недалеко от зон боевых действий", — объяснил Мирча Луческу. 

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда. 

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