Луческу розповів про плани у "Динамо"

Румунський наставник відчуває відповідальність перед київською командою. Фото: Google

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу пояснив, чому залишився в Україні після початку повномасштабної військової агресії.

Досвідчений фахівець поділився найближчими планами в інтерв'ю Prima Sport.

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Мірча Луческу більше не вважає футбол важливим заняттям, але впевнений, що без таких розваг життя суспільства стане складнішим. В умовах, що склалися, людям необхідно на щось відволікатися.

Реальність українського футболу

Румунський фахівець не вважає за правильне розмірковувати про те, варто працювати чи ні. На чільне місце поставлене виживання. І доводиться змиритись з тим, яким став український спорт.

"Футбол намагається утримати вболівальників, але в умовах, коли він проводиться без глядачів, в умовах, коли переїзди здійснюються автобусом або потягом, це дуже складно. Але дуже важливо, щоб люди, крім своїх турбот, отримували задоволення від своїх улюблених клубів. Футбол допомагає", — розповів Мірча Луческу.

"Динамо" у складній ситуації

Досвідчений тренер зізнався, що прийшов у "Динамо" не на ті умови, за яких він зараз працює. Більшість легіонерів покинули команду. Замість комфортних перельотів на єврокубкові поєдинки доводиться їздити потягами та автобусами.

"Зараз у мене молода команда з перспективними гравцями. Піти в такій ситуації було неможливо. Я не думав про звільнення.

У деяких футболістів сім'ї перебувають за кордоном, але є й інші футболісти, чиї батьки перебувають неподалік зон бойових дій", — пояснив Мірча Луческу.

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