Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Луческу розповів про плани у "Динамо" arrow

Луческу розповів про плани у "Динамо"

7 квітня 2023 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу розповів про плани у Динамо
Румунський наставник відчуває відповідальність перед київською командою. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу пояснив, чому залишився в Україні після початку повномасштабної військової агресії.

Досвідчений фахівець поділився найближчими планами в інтерв'ю Prima Sport.

Читайте також:

Мірча Луческу більше не вважає футбол важливим заняттям, але впевнений, що без таких розваг життя суспільства стане складнішим. В умовах, що склалися, людям необхідно на щось відволікатися.

Динамо Київ

Реальність українського футболу

Румунський фахівець не вважає за правильне розмірковувати про те, варто працювати чи ні. На чільне місце поставлене виживання. І доводиться змиритись з тим, яким став український спорт.

"Футбол намагається утримати вболівальників, але в умовах, коли він проводиться без глядачів, в умовах, коли переїзди здійснюються автобусом або потягом, це дуже складно. Але дуже важливо, щоб люди, крім своїх турбот, отримували задоволення від своїх улюблених клубів. Футбол допомагає", — розповів Мірча Луческу.

Мірча Луческу

"Динамо" у складній ситуації

Досвідчений тренер зізнався, що прийшов у "Динамо" не на ті умови, за яких він зараз працює. Більшість легіонерів покинули команду. Замість комфортних перельотів на єврокубкові поєдинки доводиться їздити потягами та автобусами.

"Зараз у мене молода команда з перспективними гравцями. Піти в такій ситуації було неможливо. Я не думав про звільнення.

У деяких футболістів сім'ї перебувають за кордоном, але є й інші футболісти, чиї батьки перебувають неподалік зон бойових дій", — пояснив Мірча Луческу.

Нагадаємо, в "Челсі" обрали тренера, який очолить команду на постійній основі влітку 2023 після відходу Френка Лемпарда.

Капітан збірної Англії та лондонського "Тоттенгема" Харрі Кейн влітку 2023 перейде в інший клуб. У його послугах зацікавлена мюнхенська "Баварія".

Форвард "Арсеналу" Габріель Жезус заявив, що "король жартів" Олександр Зінченко хоче заподіяти йому зло.

Британський експерт розповів, як закінчиться бій Олександра Усика із Даніелем Дюбуа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB