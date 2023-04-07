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Усик испытает проблемы в бою с Дюбуа: эксперт назвал исход поединка

7 апреля 2023 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик испытает проблемы в бою с Дюбуа — эксперт назвал исход поединка
Александр Усик готовится к бою с Даниэлем Дюбуа. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Непобежденный английский профессиональный боксер Фабио Уордли поделился мнением о предстоящем бою Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. 

Спортсмен назвал вероятного победителя этого противостояния в интервью iD Boxing.   

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Британский супертяж Фабио Уордли дал прогноз на будущий бой с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Это обязательный для украинца по защите титула WBA. После того как стало известно об отмене противостояния Усика с Тайсоном Фьюри, именно Дюбуа должен следующим противником Александра. 

 

Уордли считает, что украинец является слишком умным для британца, который привык действовать слишком прямолинейно. Но это не гарантирует Усику легкой победы над более молодым соперником. 

"Безусловно у Дюбуа будет шанс взять верх в этом противостоянии. У Даниэля сильный удар, который способен сбить с ног соперника. Но Усик просто является боксером более высокого класса. Мне кажется, что манера ведения боя Дюбуа похожа на бокс в исполнении Джошуа. Но Энтони сильнее Даниэля", — заявил Фабио Уордли. 

Даниэль Дюбуа

Молодость против характера

Британец напомнил о ходе развития событий в двух боях Усика против Джошуа. Уордли назвал единственное преимущество Дюбуа над украинцем. 

"Даниэль гораздо моложе. Его преимущество в том, что он не так быстро устает. Если он предложит Усику что-то новое, то у Дюбуа будет шанс. В любом другом случае украинец одержит убедительную победу", — объяснил Фабио Уордли. 

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда. 

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенэма" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло.

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