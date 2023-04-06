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Промоутер Усика поддержал Фьюри

6 апреля 2023 17:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Промоутер Усика встал на сторону Фьюри
Украинские болельщики злятся на британского боксера
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Александр Красюк обратился к украинским болельщикам по поводу Тайсона Фьюри. Промоутер Александр Усика попросил не оставить британского боксера в покое. 

В последнее время "Цыганский король" столкнулся с мощной волной негатива из Украины, сообщает Boxing Social

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Александр Усик и Тайсон Фьюри должны были встретиться на ринге в конце апреля 2023 года. Победитель этого боя стал бы абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. 

Тайсон Фьюри

Поддержка Тайсона Фьюри

Однако переговоры двух спортсменов зашли в тупик. Поединок в ближайшем будущем не состоится. Усик и Фьюри уже ищут новых соперников, а поклонники Александра пишут Тайсону гневные комментарии в социальных сетях. 

"Я вынужден обратиться к поклонникам бокса. К сожалению, сорвалась организация боя, который мы все очень ждали. Из-за этого Тайсон Фьюри оказался под большим давлением. Но он такой же человек, как и все мы. Он имеет право решать, что делать, а что нет.

Он чемпион и все зависит от него, мы не должны судить его за это. Следует также помнить, что у него есть семья, шесть детей и ждет седьмого. Они не должны страдать из-за того, что поклонники бокса не получили бой за звание абсолютного чемпиона. Мы должны поддержать Тайсона, это правильное решение", — заявил Александр Красюк. 

Напомним, лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

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