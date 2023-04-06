Промоутер Усика встав на бік Ф'юрі

Українські вболівальники скаженіють через британського боксера

Олександр Красюк звернувся до українських уболівальників із приводу Тайсона Ф'юрі. Промоутер Олександр Усика попросив не залишити британського боксера у спокої.

Останнім часом "Циганський король" зіткнувся із потужною хвилею негативу з України, повідомляє Boxing Social.

Читайте також:

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі мали зустрітися на рингу наприкінці квітня 2023 року. Переможець цього бою став би абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Підтримка Тайсона Ф'юрі

Проте переговори двох спортсменів зайшли у глухий кут. Поєдинок у найближчому майбутньому не відбудеться. Усик та Ф'юрі вже шукають нових суперників, а шанувальники Олександра пишуть Тайсону гнівні коментарі у соціальних мережах.

"Я змушений звернутися до шанувальників боксу. На жаль, зірвалася організація бою, на який ми всі дуже чекали. Через це Тайсон Ф'юрі опинився під великим тиском. Але він такий самий чоловік, як і всі ми. Він має право вирішувати, що робити, а що ні.

Він чемпіон і все залежить від нього, ми не повинні його судити за це. Слід також пам'ятати, що має сім'ю, шість дітей і чекає сьомого. Вони не повинні страждати через те, що шанувальники боксу не здобули бій за звання абсолютного чемпіона. Ми маємо підтримати Тайсона, це правильне рішення", — заявив Олександр Красюк.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.

Мадридський "Реал" розгромив у півфіналі у відповідь Кубка Іспанії "Барселону". Карло Анчелотті назвав причини успіху своєї команди, а Хаві Ернандес вказав на винних у поразці каталонців.

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд зупинився за крок від рекорду Харрі Кейна.