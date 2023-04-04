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Усик получил нового соперника: это не Фьюри и не Уайлдер

4 апреля 2023 08:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик получил нового соперника — это не Фьюри и не Уайлдер
Украинский спортсмен должен выполнить ряд обязательств
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский тяжеловес Александр Усик в ближайшие месяцы может провести сразу два боя. Оба они являются обязательными для чемпиона.

Первым вероятным соперником украинца станет Даниэль Дюбуа, сообщает WBA на своей странице в Twitter. 

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально подтвердила бой, победитель которого получит чемпионский пояс. В нем должны встретиться украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа. 

Александр Усик

25-летний боксер проиграл только один бой в карьере и завершил нокаутом 17 поединков. Он давно ждал возможность сразиться за чемпионский пояс с Усиком, но был готов подождать, пока Александр проведет противостояние с Фьюри. 

Когда состоится бой Усика с Дюбуа?

Когда стало окончательно понятно, что поединок с Тайсоном не состоится, активизировались потенциальные соперники Усика. Помимо Даниэля Дюбуа, украинцу предстоит сразиться с Филипом Хрговичем, который претендует на пояс по версии IBF в супертяжелом весе. 

Даниэль Дюбуа

У команд Усика и Дюбуа есть месяц на проведение переговоров. Контракт на бой должен быть заключен до второго мая 2023 года. Если за это время договоренности об условиях поединка достигнуто не будет, тогда WBA объявит промоутерские торги.

Напомним, Алексанр Зинченко и его супруга Влада Седан раскрыли семейную тайну. 

Стало известно имя еще одного претендента на пост главного тренера сборной Украины. В УАФ решили обратиться к иностранному специалисту. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

Томас Тухель установил рекорд во главе "Баварии", хотя провел всего один поединок в мюнхенской команде. 

 

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