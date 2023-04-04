Усик получил нового соперника — это не Фьюри и не Уайлдер

Украинский спортсмен должен выполнить ряд обязательств

Украинский тяжеловес Александр Усик в ближайшие месяцы может провести сразу два боя. Оба они являются обязательными для чемпиона.

Первым вероятным соперником украинца станет Даниэль Дюбуа, сообщает WBA на своей странице в Twitter.

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально подтвердила бой, победитель которого получит чемпионский пояс. В нем должны встретиться украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа.

25-летний боксер проиграл только один бой в карьере и завершил нокаутом 17 поединков. Он давно ждал возможность сразиться за чемпионский пояс с Усиком, но был готов подождать, пока Александр проведет противостояние с Фьюри.

Когда состоится бой Усика с Дюбуа?

Когда стало окончательно понятно, что поединок с Тайсоном не состоится, активизировались потенциальные соперники Усика. Помимо Даниэля Дюбуа, украинцу предстоит сразиться с Филипом Хрговичем, который претендует на пояс по версии IBF в супертяжелом весе.

У команд Усика и Дюбуа есть месяц на проведение переговоров. Контракт на бой должен быть заключен до второго мая 2023 года. Если за это время договоренности об условиях поединка достигнуто не будет, тогда WBA объявит промоутерские торги.

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