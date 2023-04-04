Усик отримав нового суперника — це не Ф'юрі й не Вайлдер

Український спортсмен має виконати низку зобов'язань

Український важкоатлет Олександр Усик у найближчі місяці може провести одразу два бої. Обидва є обов'язковими для чемпіона.

Першим ймовірним суперником українця стане Даніель Дюбуа, повідомляє WBA на своїй сторінці у Twitter.

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Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно підтвердила бій, переможець якого здобуде чемпіонський пояс. У ньому мають зустрітися українець Олександр Усик та британець Деніел Дюбуа.

25-річний боксер програв лише один бій у кар'єрі та завершив нокаутом 17 поєдинків. Він давно чекав на можливість битися за чемпіонський пояс з Усиком, але був готовий почекати, поки Олександр проведе протистояння з Ф'юрі.

Коли відбудеться бій Усика з Дюбуа?

Коли стало остаточно зрозуміло, що поєдинок із Тайсоном не відбудеться, активізувалися потенційні суперники Усика. Крім Даніеля Дюбуа, українець має битися з Філіпом Хрговичем, який претендує на пояс за версією IBF у надважкій вазі.

У команд Усика та Дюбуа є місяць на проведення переговорів. Контракт на бій має бути укладений до 2 травня 2023 року. Якщо за цей час домовленості про умови поєдинку не досягнуто, тоді WBA оголосить промоутерські торги.

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