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Усик зазнає проблем у бою з Дюбуа: експерт назвав результат поєдинку

7 квітня 2023 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик зазнає проблем у бою з Дюбуа — експерт назвав результат поєдинку
Олександр Усик готується до бою з Даніелем Дюбуа. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Непереможений англійський професійний боксер Фабіо Вордлі поділився думкою про майбутній бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

Спортсмен назвав ймовірного переможця цього протистояння в інтерв'ю iD Boxing.

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Британський супертяж Фабіо Вордлі дав прогноз на майбутній бій за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Це є обов'язковим для українця із захисту титулу WBA. Після того, як стало відомо про скасування протистояння Усика з Тайсоном Ф'юрі, саме Дюбуа повинен наступним противником Олександра.

 

Вордлі вважає, що українець є надто розумним для британця, який звик діяти надто прямолінійно. Але це не гарантує Усику легкої перемоги над молодшим суперником.

"Безумовно, у Дюбуа буде шанс узяти гору в цьому протистоянні. У Даніеля сильний удар, який здатний збити з ніг суперника. Але Усик просто є боксером вищого класу. Мені здається, що манера ведення бою Дюбуа схожа на бокс у виконанні Джошуа. Але Ентоні сильніше за Даніеля", — заявив Фабіо Вордлі.

Даніель Дюбуа

Молодість проти характеру

Британець нагадав про перебіг подій у двох боях Усика проти Джошуа. Вордлі назвав єдину перевагу Дюбуа над українцем.

"Даніель набагато молодший. Його перевага в тому, що він не так швидко втомлюється. Якщо він запропонує Усику щось нове, то Дюбуа матиме шанс. У будь-якому іншому випадку українець здобуде переконливу перемогу", — пояснив Фабіо Вордлі.

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