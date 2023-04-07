Прометей підкорює ЛЕБЛ — історичне досягнення українського клубу

"Прометей" долає півфінал ЛЕБЛ

БК "Прометей" продовжує радувати своїх вболівальників виступами у Латвійсько-Естонській лізі PafBet. Сьомого квітня, у півфіналі турніру, українська команда впевнено розібралась з естонським клубом "Тарту Улікоол Макс енд Моорiтс".

Про це передають Новини.Live.

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Переконлива перевага

Впродовж перших двох десятихвилинок "Прометей" не давав "дихати" своїм суперникам, що вилилось у результат на табло — на велику перерву команди пішли за +22 на користь "слобожанців". У третьому періоді гра проходила у тому ж дусі. Лише в заключній чверті українці пожалкували противника і відпустили ситуацію. Завдяки цьому підсумковий рахунок став не таким принизливим для естонців — 89:67.

У фіналі ЛЕБЛ, який відбудеться восьмого квітня о 17:00, "Прометей" зустрінеться з переможцем пари ВЕФ "Рига" та "Калев-Крамо".

Плей-оф ЛЕБЛ. Пів фінал

"Прометей" (Україна) — Тарту (Естонія) — 89:67 (18:12, 27:11, 22:18, 22:26).

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