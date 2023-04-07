Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Прометей" підкорює ЛЕБЛ: історичне досягнення українського клубу arrow

"Прометей" підкорює ЛЕБЛ: історичне досягнення українського клубу

7 квітня 2023 20:14
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Прометей підкорює ЛЕБЛ — історичне досягнення українського клубу
"Прометей" долає півфінал ЛЕБЛ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

БК "Прометей" продовжує радувати своїх вболівальників виступами у Латвійсько-Естонській лізі PafBet. Сьомого квітня, у півфіналі турніру, українська команда впевнено розібралась з естонським клубом "Тарту Улікоол Макс енд Моорiтс". 

Про це передають Новини.Live.

Читайте також:

Переконлива перевага 

Впродовж перших двох десятихвилинок "Прометей" не давав "дихати" своїм суперникам, що вилилось у результат на табло — на велику перерву команди пішли за +22 на користь "слобожанців". У третьому періоді гра проходила у тому ж дусі. Лише в заключній чверті українці пожалкували противника і відпустили ситуацію. Завдяки цьому підсумковий рахунок став не таким принизливим для естонців — 89:67. 

У фіналі ЛЕБЛ, який відбудеться восьмого квітня о 17:00, "Прометей" зустрінеться з переможцем пари ВЕФ "Рига" та "Калев-Крамо".

Плей-оф ЛЕБЛ. Пів фінал

"Прометей" (Україна) — Тарту (Естонія) — 89:67 (18:12, 27:11, 22:18, 22:26).

 

Нагадаємо, в "Челсі" обрали тренера, який очолить команду на постійній основі влітку 2023 після відходу Френка Лемпарда.

Капітан збірної Англії та лондонського "Тоттенгема" Харрі Кейн влітку 2023 перейде в інший клуб. У його послугах зацікавлена мюнхенська "Баварія".

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, чи збирається залишатися у клубі.

Британський експерт розповів, як закінчиться бій Олександра Усика із Даніелем Дюбуа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB