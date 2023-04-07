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Старт 20 туру УПЛ: несподіваний результат у Полтаві

7 квітня 2023 18:13
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Старт 20 туру в УПЛ — несподіваний результат у Полтаві
Матч у Полтаві вийшов не багатим на голи. Фото: vorskla.com.ua
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

20-й тур української Прем'єр-ліги стартував з матчу у Полтаві. На місцевому стадіоні імені Бутовського "Ворскла" приймала "Інгулець" і здобула першу перемогу у 2023 році. 

Про це повідомляють Новини.LIVE

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Деталі поєдинку 

В останніх чотирьох поєдинках чемпіонату полтавська "Ворскла" зуміла набрати всього два очка, тому сьогодні команді Віктора Скрипника вкрай необхідно було перемагати. 

У першому таймі господарі виглядали дещо переконливіше, але забити так і не змогли. Зрештою, на перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Ворскла

Друга половина зустрічі розпочалася для "біло-зелених" вдало: Бацула подав у штрафний гостей зі стандарту, а Кравець опинився спритнішим за усіх у воротарському майданчику суперників — 1:0.

Більше голів у цьому матчі вболівальники не побачили. Завдяки цій перемозі "Ворскла" піднялась на восьму сходинку у турнірній таблиці УПЛ.    

VBET ліга. 20-й тур.
7 квітня, Полтава, стадіон "Ворскла" ім. О.Бутовського.
Ворскла — Інгулець — 1:0 (0:0)
Гол: Василь Кравець, 49

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