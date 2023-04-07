Матч у Полтаві вийшов не багатим на голи. Фото: vorskla.com.ua

20-й тур української Прем'єр-ліги стартував з матчу у Полтаві. На місцевому стадіоні імені Бутовського "Ворскла" приймала "Інгулець" і здобула першу перемогу у 2023 році.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Деталі поєдинку

В останніх чотирьох поєдинках чемпіонату полтавська "Ворскла" зуміла набрати всього два очка, тому сьогодні команді Віктора Скрипника вкрай необхідно було перемагати.

У першому таймі господарі виглядали дещо переконливіше, але забити так і не змогли. Зрештою, на перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Друга половина зустрічі розпочалася для "біло-зелених" вдало: Бацула подав у штрафний гостей зі стандарту, а Кравець опинився спритнішим за усіх у воротарському майданчику суперників — 1:0.

Більше голів у цьому матчі вболівальники не побачили. Завдяки цій перемозі "Ворскла" піднялась на восьму сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

VBET ліга. 20-й тур.

7 квітня, Полтава, стадіон "Ворскла" ім. О.Бутовського.

Ворскла — Інгулець — 1:0 (0:0)

Гол: Василь Кравець, 49

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