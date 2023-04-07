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"Остался в Англии только из-за этого": Зинченко рассказал, почему ушел из "Ман Сити"

7 апреля 2023 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко рассказал, почему ушел из Манчестер Сити
Зинченко назвал причину перехода в "Арсенал". Фото: Xinhua / Alamy Live News
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Украины Александр Зинченко вспомнил детали перехода из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал". Он назвал причину, по которой остался в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Украинец захотел поработать под руководством Микеля Артеты, сообщает ArsenalBuzz

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Защитник "Арсенала" Александр Зинченко признался в том, что прошлым летом исполнилась его мечта. Он познакомился с главным тренером "канониров" Микелем Артетой еще в то время, когда специалист работал в штабе Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". 

 

Переход в "Арсенал"

Зинченко быстро проникся доверием к вдумчивому специалисту. Когда Артета принял "Арсенал", украинец понял, что их пути разошлись не навсегда. 

"Артета хорошо меня знает. Он вложил вклад в мое развитие и как футболиста, и как человека. Влияние, которое он имел и имеет сейчас на меня — очень велико. Я много раз говорил, что если я однажды уйду из "Манчестер Сити", то останусь в АПЛ только с одним тренером. Конечно я говорю про Артету", — рассказал Александр Зинченко. 

Александр Зинченко

Амбициозный проект в Лондоне

На "Этихад" украинский защитник не оказывал такого влияния на команду, как делает это в "Арсенале". Зинченко быстро стал одним из лидеров команды, которая сражается за чемпионский титул. 

"Я не сразу согласился стать "канониром". После приглашения из Лондона несколько раз беседовал с Артетой. Понял, что я действительно ему нужен. Тренер рассказал о видении клуба, о плане и стратегии. Мне все понравилось, я поверил в этот проект", — заявил Александр Зинченко. 

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда. 

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, собирается ли оставаться в клубе. 

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