Зинченко рассказал, почему ушел из Манчестер Сити

Зинченко назвал причину перехода в "Арсенал". Фото: Xinhua / Alamy Live News

Лидер сборной Украины Александр Зинченко вспомнил детали перехода из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал". Он назвал причину, по которой остался в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Украинец захотел поработать под руководством Микеля Артеты, сообщает ArsenalBuzz.

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Защитник "Арсенала" Александр Зинченко признался в том, что прошлым летом исполнилась его мечта. Он познакомился с главным тренером "канониров" Микелем Артетой еще в то время, когда специалист работал в штабе Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Переход в "Арсенал"

Зинченко быстро проникся доверием к вдумчивому специалисту. Когда Артета принял "Арсенал", украинец понял, что их пути разошлись не навсегда.

"Артета хорошо меня знает. Он вложил вклад в мое развитие и как футболиста, и как человека. Влияние, которое он имел и имеет сейчас на меня — очень велико. Я много раз говорил, что если я однажды уйду из "Манчестер Сити", то останусь в АПЛ только с одним тренером. Конечно я говорю про Артету", — рассказал Александр Зинченко.

Амбициозный проект в Лондоне

На "Этихад" украинский защитник не оказывал такого влияния на команду, как делает это в "Арсенале". Зинченко быстро стал одним из лидеров команды, которая сражается за чемпионский титул.

"Я не сразу согласился стать "канониром". После приглашения из Лондона несколько раз беседовал с Артетой. Понял, что я действительно ему нужен. Тренер рассказал о видении клуба, о плане и стратегии. Мне все понравилось, я поверил в этот проект", — заявил Александр Зинченко.

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