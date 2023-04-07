Зінченко розповів, чому пішов із Манчестер Сіті

Зінченко назвав причину переходу до "Арсеналу". Фото: Xinhua / Alamy Live News

Лідер збірної України Олександр Зінченко згадав деталі переходу з "Манчестер Сіті" в лондонський "Арсенал". Він назвав причину, через яку залишився в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

Українець захотів попрацювати під керівництвом Мікеля Артети, повідомляє ArsenalBuzz.

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Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко зізнався у тому, що минулого літа виповнилася його мрія. Він познайомився з головним тренером "канонірів" Мікелем Артетою ще в той час, коли фахівець працював у штабі Хосепа Гвардіоли у "Манчестер Сіті".

Перехід до "Арсеналу"

Зінченко швидко перейнявся довірою до вдумливого фахівця. Коли Артета прийняв Арсенал, українець зрозумів, що їхні шляхи розійшлися не назавжди.

"Артета добре мене знає. Він вклав внесок у мій розвиток і як футболіста, і як людину. Вплив, який він мав і має зараз на мене — дуже великий. Я багато разів говорив, що якщо я одного разу піду з "Манчестер Сіті", то залишусь в АПЛ тільки з одним тренером. Звичайно я говорю про Артету", — розповів Олександр Зінченко.

Амбіційний проєкт у Лондоні

На "Етіхад" український захисник не надавав такого впливу на команду, як це робить в "Арсеналі". Зінченко швидко став одним із лідерів команди, яка бореться за чемпіонський титул.

"Я не відразу погодився стати "каноніром". Після запрошення з Лондона кілька разів розмовляв з Артетою. Зрозумів, що я дійсно йому потрібен. Тренер розповів про бачення клубу, про план і стратегію. Мені все сподобалося, я повірив у цей проєкт", — заявив Олександр Зінченко.

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