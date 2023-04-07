Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Залишився в Англії тільки через це": Зінченко розповів, чому пішов із "Ман Сіті" arrow

"Залишився в Англії тільки через це": Зінченко розповів, чому пішов із "Ман Сіті"

7 квітня 2023 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко розповів, чому пішов із Манчестер Сіті
Зінченко назвав причину переходу до "Арсеналу". Фото: Xinhua / Alamy Live News
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної України Олександр Зінченко згадав деталі переходу з "Манчестер Сіті" в лондонський "Арсенал". Він назвав причину, через яку залишився в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

Українець захотів попрацювати під керівництвом Мікеля Артети, повідомляє ArsenalBuzz.

Читайте також:

Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко зізнався у тому, що минулого літа виповнилася його мрія. Він познайомився з головним тренером "канонірів" Мікелем Артетою ще в той час, коли фахівець працював у штабі Хосепа Гвардіоли у "Манчестер Сіті".

 

Перехід до "Арсеналу"

Зінченко швидко перейнявся довірою до вдумливого фахівця. Коли Артета прийняв Арсенал, українець зрозумів, що їхні шляхи розійшлися не назавжди.

"Артета добре мене знає. Він вклав внесок у мій розвиток і як футболіста, і як людину. Вплив, який він мав і має зараз на мене — дуже великий. Я багато разів говорив, що якщо я одного разу піду з "Манчестер Сіті", то залишусь в АПЛ тільки з одним тренером. Звичайно я говорю про Артету", — розповів Олександр Зінченко.

Олександр Зінченко

Амбіційний проєкт у Лондоні

На "Етіхад" український захисник не надавав такого впливу на команду, як це робить в "Арсеналі". Зінченко швидко став одним із лідерів команди, яка бореться за чемпіонський титул.

"Я не відразу погодився стати "каноніром". Після запрошення з Лондона кілька разів розмовляв з Артетою. Зрозумів, що я дійсно йому потрібен. Тренер розповів про бачення клубу, про план і стратегію. Мені все сподобалося, я повірив у цей проєкт", — заявив Олександр Зінченко.

Нагадаємо, в "Челсі" обрали тренера, який очолить команду на постійній основі влітку 2023 після відходу Френка Лемпарда.

Капітан збірної Англії та лондонського "Тоттенгема" Харрі Кейн влітку 2023 перейде в інший клуб. У його послугах зацікавлена мюнхенська "Баварія".

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, чи збирається залишатися у клубі.

Британський експерт розповів, як закінчиться бій Олександра Усика із Даніелем Дюбуа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB