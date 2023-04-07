Старт 20 тура в УПЛ – неожиданный результат в Полтаве

Матч в Полтаве получился не богатым голами Фото: vorskla.com.ua

20-й тур Украинской Премьер-лиги стартовал с матча в Полтаве. На местном стадионе имени Бутовского "Ворскла" принимала "Ингулец" и одержала первую победу в 2023 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Детали поединка

В последних четырех поединках чемпионата полтавская "Ворскла" сумела набрать всего два очка, поэтому команде Виктора Скрипника крайне необходимо было побеждать.

В первом тайме хозяева выглядели несколько более убедительно, но забить так и не смогли. В итоге на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Вторая половина встречи началась для "бело-зеленых" удачно: Бацула подал в штрафную гостей со стандарта, а Кравец оказался ловче всех во вратарской соперников — 1:0.

Больше голов в этом матче болельщики не увидели. Благодаря этой победе "Ворскла" поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице УПЛ.

VBET лига. 20-й тур.

7 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского.

Ворскла — Ингулец — 1:0 (0:0)

Гол: Василий Кравец, 49

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