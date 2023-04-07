Команда Бекхема гаряче зустріла родину Кривцова в США

Кривцов возз'єднався з сім'єю в США. Фото: Google

У США знають, як викликати справжні емоції. Гравці футбольного клубу "Інтер Маямі" влаштували надзвичайно теплий прийом родині українського захисника Сергія Кривцова. Сім'я центрбека нарешті приєдналась до нього у Флориді.

Про це повідомляє офіційний Твіттер американського клубу.

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Дружина та діти Кривцова прибули у Сполучені Штати в хорошому настрої. Святковості цій події додали креативні одноклубники Сергія — вони влаштували спеціальний захід для його сім'ї. Так, гравці "Чапель" зустріли родину Кривцових у синьо-жовтих кольорах. Виглядало це дуже ефектно та вражаюче.

The squad welcomed Sergii's family to the facilities today with a special lunch after recently landing in South Florida. Bienvenidos! 🫶 pic.twitter.com/ROlgLfLzoS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 6, 2023

Сергій Кривцов перебрався за океан ще взимку цього року. З "Інтер Маямі" він уклав дворічний контракт. Оборонець вже встиг відіграти за свій новий клуб шість матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

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