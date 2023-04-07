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Команда Бекхема гаряче зустріла родину Кривцова в США

7 квітня 2023 17:08
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Команда Бекхема гаряче зустріла родину Кривцова в США
Кривцов возз'єднався з сім'єю в США. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

У США знають, як викликати справжні емоції. Гравці футбольного клубу "Інтер Маямі" влаштували надзвичайно теплий прийом родині українського захисника Сергія Кривцова. Сім'я центрбека нарешті приєдналась до нього у Флориді. 

Про це повідомляє офіційний Твіттер американського клубу. 

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Дружина та діти Кривцова прибули у Сполучені Штати в хорошому настрої. Святковості цій події додали креативні одноклубники Сергія — вони влаштували спеціальний захід для його сім'ї. Так, гравці "Чапель" зустріли родину Кривцових у синьо-жовтих кольорах. Виглядало це дуже ефектно та вражаюче. 

Сергій Кривцов перебрався за океан ще взимку цього року. З "Інтер Маямі" він уклав дворічний контракт. Оборонець вже встиг відіграти за свій новий клуб шість матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем. 

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