Команда Бекхэма горячо встретила семью Кривцова в США
В США знают, как вызвать настоящие эмоции. Игроки футбольного клуба "Интер Майами" устроили очень теплый прием семье украинского защитника Сергея Кривцова. Родные центрбека наконец-то присоединилась к нему во Флориде.
Об этом сообщает официальный Твиттер американского клуба.
Красивый жест команды Бекхэма
Жена и дети Кривцова прибыли в Соединенные Штаты в хорошем настроении. Праздничности этому событию добавили креативные одноклубники Сергея — они устроили специальное мероприятие для его семьи. Так, игроки "Цапель" встретили семью Кривцовых в сине-желтых цветах. Выглядело это очень эффектно и впечатляюще.
Свадьба welcomed Sergii's family to facilities today со специальным днем після останнього краю в South Florida. Bienvenidos! 🫶 pic.twitter.com/ROlgLfLzoS— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) Апр 6, 2023
Сергей Кривцов перебрался за океан еще зимой этого года. С "Интер Майами" он заключил двухлетний контракт. Защитник уже успел отыграть за свой новый клуб шесть матчей, в которых отличился одним забитым мячом.
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