Команда Бекхэма горячо встретила семью Кривцова в США

Кривцов воссоединился с семьей США. Фото: Google

В США знают, как вызвать настоящие эмоции. Игроки футбольного клуба "Интер Майами" устроили очень теплый прием семье украинского защитника Сергея Кривцова. Родные центрбека наконец-то присоединилась к нему во Флориде.

Об этом сообщает официальный Твиттер американского клуба.

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Жена и дети Кривцова прибыли в Соединенные Штаты в хорошем настроении. Праздничности этому событию добавили креативные одноклубники Сергея — они устроили специальное мероприятие для его семьи. Так, игроки "Цапель" встретили семью Кривцовых в сине-желтых цветах. Выглядело это очень эффектно и впечатляюще.

Свадьба welcomed Sergii's family to facilities today со специальным днем після останнього краю в South Florida. Bienvenidos! 🫶 pic.twitter.com/ROlgLfLzoS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) Апр 6, 2023

Сергей Кривцов перебрался за океан еще зимой этого года. С "Интер Майами" он заключил двухлетний контракт. Защитник уже успел отыграть за свой новый клуб шесть матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

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