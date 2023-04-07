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Команда Бекхэма горячо встретила семью Кривцова в США

7 апреля 2023 17:08
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Команда Бекхэма горячо встретила семью Кривцова в США
Кривцов воссоединился с семьей США. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

В США знают, как вызвать настоящие эмоции. Игроки футбольного клуба "Интер Майами" устроили очень теплый прием семье украинского защитника Сергея Кривцова. Родные центрбека наконец-то присоединилась к нему во Флориде.

Об этом сообщает официальный Твиттер американского клуба.

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Жена и дети Кривцова прибыли в Соединенные Штаты в хорошем настроении. Праздничности этому событию добавили креативные одноклубники Сергея — они устроили специальное мероприятие для его семьи. Так, игроки "Цапель" встретили семью Кривцовых в сине-желтых цветах. Выглядело это очень эффектно и впечатляюще.

Сергей Кривцов перебрался за океан еще зимой этого года. С "Интер Майами" он заключил двухлетний контракт. Защитник уже успел отыграть за свой новый клуб шесть матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда.

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенгема" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, собирается ли оставаться в клубе.

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