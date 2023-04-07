Роналдіньо дебютував за Берселону, але є важливий нюанс

Справа легендарного Роналдіньо живе. Фото: Google

Син легендарного бразильського футболіста Роналдіньо Жоау Мендеш зіграв свій перший матч у футболці "Барселони". Він з'явився на полі у складі команди "синьо-гранатових" "Хувеніль Б" у Кубку Середземномор'я.

Про це повідомляє іспанський портал Relevo.

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17-річний син володаря Золотого М'яча розпочав поєдинок на позиції правого півзахисника, а закінчив — на лівому фланзі атаки. У підсумку, команда Жоау Мендеша розтрощила свого суперника. На жаль, сам бразилець відзначитись голом не зумів, однак залишив приємне враження від своєї гри. Принаймні, вболівальники на трибунах палко підтримували дії Роналдіньо-молодшого на футбольному полі.

El hijo de Ronaldinho dejó destellos en su debut con la camiseta del Barça.



📌 Joao Mendes fue titular con el Juvenil B.

📌 Está participando en el torneo MIC.

📌 Arrancó en el extremo derecho y acabó en la izquierda.



🎥 @albert_roge

➕ℹ️ https://t.co/3J7neNibxr pic.twitter.com/nLayj77w3y — Relevo (@relevo) April 5, 2023

Жоау Мендеш приєднався до "блаугранас" у лютому цього року. Раніше юнак перебував у системах клубів: "ПСЖ", "Крузейро" та "Фламенго".

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