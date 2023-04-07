Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Роналдіньо дебютував за "Барселону", але є важливий нюанс arrow

Роналдіньо дебютував за "Барселону", але є важливий нюанс

7 квітня 2023 13:32
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Роналдіньо дебютував за Берселону, але є важливий нюанс
Справа легендарного Роналдіньо живе. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Син легендарного бразильського футболіста Роналдіньо Жоау Мендеш зіграв свій перший матч у футболці "Барселони". Він з'явився на полі у складі команди "синьо-гранатових" "Хувеніль Б" у Кубку Середземномор'я. 

Про це повідомляє іспанський портал Relevo.

Читайте також:

Феєричний дебют 

17-річний син володаря Золотого М'яча розпочав поєдинок на позиції правого півзахисника, а закінчив — на лівому фланзі атаки. У підсумку, команда Жоау Мендеша розтрощила свого суперника. На жаль, сам бразилець відзначитись голом не зумів, однак залишив приємне враження від своєї гри. Принаймні, вболівальники на трибунах палко підтримували дії Роналдіньо-молодшого на футбольному полі.

Жоау Мендеш приєднався до "блаугранас" у лютому цього року. Раніше юнак перебував у системах клубів: "ПСЖ", "Крузейро" та "Фламенго". 

Нагадаємо, колишній форвард санкт-петербурзького "Зеніту" та збірної росії з футболу Олександр Кержаков виїхав із країни. 

Капітан збірної Англії та лондонського "Тоттенгема" Харрі Кейн влітку 2023 перейде в інший клуб. У його послугах зацікавлена мюнхенська "Баварія".

Збірні Англії та Бразилії влаштували гаряче шоу у першій жіночій Фіналіссімі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB