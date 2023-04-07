Жіноча Фіналіссіма — Англія та Бразилія влаштували гаряче шоу

На "Вемблі" відбувся захоплюючий поєдинок. Фото: Google

Перша жіноча Фіналіссіма відбулась шостого квітня у Лондоні. Збірні Англії та Бразилії не дозволили прихильникам футболу сумувати — поєдинок видався по-справжньому драматичним.

Про це повідомляють Новини.Live.

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У першій в історії жіночій Фіналіссімі зійшлися переможець Євро-2022 збірна Англії та володар Копа Америка — команда Бразилії. Двобій проходив на стадіоні "Вемблі".

Англійки зуміли відкрити рахунок на 23-й хвилині зустрічі. Майже до самого кінця матчу їм вдавалося втримувати мінімальну перевагу. Здавалося, що доля трофея вирішена. Втім, вже у доданий арбітром час Бразилія, зусиллями Андресси Алвеш, зуміла відновити паритет і перевести гру в екстратайм.

В овертаймах команди переможця не виявили, тому долю поєдинку вирішила серія пенальті, в якій сильнішими виявились англійки.

Жіноча Фіналіссіма 2023

6 квітня, Лондон.

Англія – Бразилія — 1:1 (пен. 4:2).

Голи: Елла Тун, 23 — Андресса Алвеш, 90+3.

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