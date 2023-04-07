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Жіноча Фіналіссіма: Англія та Бразилія влаштували гаряче шоу

7 квітня 2023 12:28
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Жіноча Фіналіссіма — Англія та Бразилія влаштували гаряче шоу
На "Вемблі" відбувся захоплюючий поєдинок. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Перша жіноча Фіналіссіма відбулась шостого квітня у Лондоні. Збірні Англії та Бразилії не дозволили прихильникам футболу сумувати — поєдинок видався по-справжньому драматичним. 

Про це повідомляють Новини.Live.

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У першій в історії жіночій Фіналіссімі зійшлися переможець Євро-2022 збірна Англії та володар Копа Америка —  команда Бразилії. Двобій проходив на стадіоні "Вемблі". 

Фіналіссіма

Англійки зуміли відкрити рахунок на 23-й хвилині зустрічі. Майже до самого кінця матчу їм вдавалося втримувати мінімальну перевагу. Здавалося, що доля трофея вирішена. Втім, вже у доданий арбітром час Бразилія, зусиллями Андресси Алвеш, зуміла відновити паритет і перевести гру в екстратайм. 

В овертаймах команди переможця не виявили, тому долю поєдинку вирішила серія пенальті, в якій сильнішими виявились англійки. 

Фіналіссіма

Жіноча Фіналіссіма 2023

6 квітня, Лондон.

Англія – Бразилія — 1:1 (пен. 4:2).

Голи: Елла Тун, 23 — Андресса Алвеш, 90+3. 

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