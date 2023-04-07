Жіноча Фіналіссіма: Англія та Бразилія влаштували гаряче шоу
Перша жіноча Фіналіссіма відбулась шостого квітня у Лондоні. Збірні Англії та Бразилії не дозволили прихильникам футболу сумувати — поєдинок видався по-справжньому драматичним.
Про це повідомляють Новини.Live.
Тріумф Англії
У першій в історії жіночій Фіналіссімі зійшлися переможець Євро-2022 збірна Англії та володар Копа Америка — команда Бразилії. Двобій проходив на стадіоні "Вемблі".
Англійки зуміли відкрити рахунок на 23-й хвилині зустрічі. Майже до самого кінця матчу їм вдавалося втримувати мінімальну перевагу. Здавалося, що доля трофея вирішена. Втім, вже у доданий арбітром час Бразилія, зусиллями Андресси Алвеш, зуміла відновити паритет і перевести гру в екстратайм.
В овертаймах команди переможця не виявили, тому долю поєдинку вирішила серія пенальті, в якій сильнішими виявились англійки.
Жіноча Фіналіссіма 2023
6 квітня, Лондон.
Англія – Бразилія — 1:1 (пен. 4:2).
Голи: Елла Тун, 23 — Андресса Алвеш, 90+3.
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