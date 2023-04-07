Женская Финалиссима — Англия и Бразилия устроили горячее шоу

На "Уэмбли" состоялся увлекательный поединок. Фото: Google

Первая женская Финалиссима состоялась шестого апреля в Лондоне. Сборные Англии и Бразилии не позволили поклонникам футбола скучать — поединок получился по-настоящему драматичным.

Об этом сообщают Новини.Live.

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В первой в истории женской Финалиссиме сошлись победитель Евро-2022 сборная Англии и обладатель Копа Америка — команда Бразилии. Поединок проходил на стадионе "Уэмбли".

Англичанки сумели открыть счет на 23-й минуте встречи. Почти до конца матча им удавалось удерживать минимальное преимущество. Казалось, что судьба трофея решена. Но не тут-то біло. Уже в добавленное арбитром время Бразилия, усилиями Андрессы Алвеш, сумела восстановить паритет и перевести игру в экстратайм.

В овертаймах команды победителя не определили, поэтому судьбу поединка решила серия пенальти, в которой сильнее оказались англичанки.

Женская Финалиссима 2023

6 апреля, Лондон.

Англия – Бразилия — 1:1 (пен. 4:2).

Голы: Элла Тун, 23 — Андресса Алвеш, 90+3.

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