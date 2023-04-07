Женская Финалиссима: Англия и Бразилия устроили горячее шоу
Первая женская Финалиссима состоялась шестого апреля в Лондоне. Сборные Англии и Бразилии не позволили поклонникам футбола скучать — поединок получился по-настоящему драматичным.
Об этом сообщают Новини.Live.
Триумф Англии
В первой в истории женской Финалиссиме сошлись победитель Евро-2022 сборная Англии и обладатель Копа Америка — команда Бразилии. Поединок проходил на стадионе "Уэмбли".
Англичанки сумели открыть счет на 23-й минуте встречи. Почти до конца матча им удавалось удерживать минимальное преимущество. Казалось, что судьба трофея решена. Но не тут-то біло. Уже в добавленное арбитром время Бразилия, усилиями Андрессы Алвеш, сумела восстановить паритет и перевести игру в экстратайм.
В овертаймах команды победителя не определили, поэтому судьбу поединка решила серия пенальти, в которой сильнее оказались англичанки.
Женская Финалиссима 2023
6 апреля, Лондон.
Англия – Бразилия — 1:1 (пен. 4:2).
Голы: Элла Тун, 23 — Андресса Алвеш, 90+3.
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