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Роналдиньо дебютировал за "Барселону", но есть важный нюанс

7 апреля 2023 13:32
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Роналдиньо дебютировал за Берселону, но есть важный нюанс
Дело легендарного Роналдиньо живет. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Сын легендарного бразильского футболиста Роналдиньо Жоау Мендеш сыграл свой первый матч в футболке "Барселоны". Он появился на поле в составе команды "сине-гранатовых" "Хувениль Б" в Кубке Средиземноморья.

Об этом сообщает испанский портал Relevo.

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17-летний сын обладателя Золотого Мяча начал поединок на позиции правого полузащитника, а закончил — на левом фланге атаки. В итоге, команда Жоау Мендеша разбила своего соперника. К сожалению, сам бразилец отличиться голом не сумел, но оставил приятное впечатление от своей игры. По крайней мере, болельщики на трибунах горячо поддерживали действия Роналдиньо-младшего на футбольном поле.

Жоау Мендеш присоединился к "блаугранас" в феврале этого года. Ранее юноша находился в системах клубов: "ПСЖ", "Крузейро" и "Фламенго".

Напомним, бывший форвард санкт-петербургского "Зенита" и сборной россии по футболу Александр Кержаков уехал из страны.

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенэма" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

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