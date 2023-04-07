Роналдиньо дебютировал за Берселону, но есть важный нюанс

Дело легендарного Роналдиньо живет. Фото: Google

Сын легендарного бразильского футболиста Роналдиньо Жоау Мендеш сыграл свой первый матч в футболке "Барселоны". Он появился на поле в составе команды "сине-гранатовых" "Хувениль Б" в Кубке Средиземноморья.

Об этом сообщает испанский портал Relevo.

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17-летний сын обладателя Золотого Мяча начал поединок на позиции правого полузащитника, а закончил — на левом фланге атаки. В итоге, команда Жоау Мендеша разбила своего соперника. К сожалению, сам бразилец отличиться голом не сумел, но оставил приятное впечатление от своей игры. По крайней мере, болельщики на трибунах горячо поддерживали действия Роналдиньо-младшего на футбольном поле.

El fill de Ronaldinho va deixar destellos en el seu debut amb la camiseta del Barça.



📌 Joao Mendes va ser titular amb el Juvenil B.

📌 Está participando en el torneo MIC.

📌 Arrancó en el extremo derecho y acabó en la izquierda.



🎥 @albert_roge

➕ℹ️ https://t.co/3J7neNibxr pic.twitter.com/nLayj77w3y — Relevo (@relevo) April 5, 2023

Жоау Мендеш присоединился к "блаугранас" в феврале этого года. Ранее юноша находился в системах клубов: "ПСЖ", "Крузейро" и "Фламенго".

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