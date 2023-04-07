Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Мені дуже страшно": відомий російський спортсмен втік із країни arrow

"Мені дуже страшно": відомий російський спортсмен втік із країни

7 квітня 2023 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній капітан збірної росії з футболу Кержаков втік із країни
Олександр Кержаков втік із росії. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард санкт-петербурзького "Зеніту" та збірної росії з футболу Олександр Кержаков виїхав із країни. Він відмовився називати це еміграцією, але й не став розмірковувати про можливе повернення.

Кержаков назвав причини ухваленого рішення в інтерв'ю "Спорту".

Читайте також:

Колишній форвард російської національної команди Олександр Кержаков погодився відповісти на запитання про поспішний від'їзд із країни. Це рішення було прийняте 40-річним спортсменом восени 2022 року через події, що відбуваються в росії.

Олександр Кержаков

Від'їзд, але не еміграція

Кержаков не вважає свій від'їзд еміграцією, але не знає, чи повернеться назад. Олександр зізнався, що йому страшно перебувати на батьківщині.

"Через ситуацію нам хотілося поїхати туди, де тепло і просто бути там, а не в росії. Не втекти, не відхрестився від батьківщини, а просто виїхати в цей проміжок часу", — розповів Олександр Кержаков.

Чого боїться Кержаков?

Спортсмен відомий за виступом за російські "Зеніт" та "Динамо", а також за іспанську "Севілью". Після завершення кар'єри Кержаков став тренером і працював із "Томью" та "Нижнім Новгородом". 2023 року Олександр очолив кіпрський клуб "Карміотиса".

"Мені страшно. Я ніколи в житті не міг повірити, що таке можливо. Після практично кожного інтерв'ю, коли мене запитували, яке моє найголовніше бажання, яке я хотів загадати, я відповідав: "Щоб не було війни".

Я не розумію, як таке можливо, щоб зараз у такому сучасному та прогресивному суспільстві могло відбуватися те, що зараз відбувається. У моїй голові це не вкладається, але я не знаходжу відповіді", — додав Олександр Кержаков.

Нагадаємо, в "Челсі" обрали тренера, який очолить команду на постійній основі влітку 2023 після відходу Френка Лемпарда.

Український форвард "Брюгге" Роман Яремчук покине команду. У нього конфлікт із головним тренером "чорно-синіх".

Форвард "Арсеналу" Габріель Жезус заявив, що "король жартів" Олександр Зінченко хоче заподіяти йому зло.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB