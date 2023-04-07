Колишній капітан збірної росії з футболу Кержаков втік із країни

Олександр Кержаков втік із росії. Фото: Google

Колишній форвард санкт-петербурзького "Зеніту" та збірної росії з футболу Олександр Кержаков виїхав із країни. Він відмовився називати це еміграцією, але й не став розмірковувати про можливе повернення.

Кержаков назвав причини ухваленого рішення в інтерв'ю "Спорту".

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Колишній форвард російської національної команди Олександр Кержаков погодився відповісти на запитання про поспішний від'їзд із країни. Це рішення було прийняте 40-річним спортсменом восени 2022 року через події, що відбуваються в росії.

Від'їзд, але не еміграція

Кержаков не вважає свій від'їзд еміграцією, але не знає, чи повернеться назад. Олександр зізнався, що йому страшно перебувати на батьківщині.

"Через ситуацію нам хотілося поїхати туди, де тепло і просто бути там, а не в росії. Не втекти, не відхрестився від батьківщини, а просто виїхати в цей проміжок часу", — розповів Олександр Кержаков.

Чого боїться Кержаков?

Спортсмен відомий за виступом за російські "Зеніт" та "Динамо", а також за іспанську "Севілью". Після завершення кар'єри Кержаков став тренером і працював із "Томью" та "Нижнім Новгородом". 2023 року Олександр очолив кіпрський клуб "Карміотиса".

"Мені страшно. Я ніколи в житті не міг повірити, що таке можливо. Після практично кожного інтерв'ю, коли мене запитували, яке моє найголовніше бажання, яке я хотів загадати, я відповідав: "Щоб не було війни".

Я не розумію, як таке можливо, щоб зараз у такому сучасному та прогресивному суспільстві могло відбуватися те, що зараз відбувається. У моїй голові це не вкладається, але я не знаходжу відповіді", — додав Олександр Кержаков.

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