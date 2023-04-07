Бывший капитан сборной россии по футболу Кержаков сбежал из страны

Александр Кержаков сбежал из россии. Фото: Google

Бывший форвард санкт-петербургского "Зенита" и сборной россии по футболу Александр Кержаков уехал из страны. Он отказался называть это эмиграцией, но и не стал рассуждать о возможном возвращении.

Кержаков назвал причины принятого решения в интервью "Спорту".

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Бывший форвард российской национальной команды Александр Кержаков согласился ответить на вопрос о поспешном отъезде из страны. Это решение было принято 40-летним спортсменом осенью 2022 года из-за происходящих в россии событий.

Отъезд, но не эмиграция

Кержаков не считает свой отъезд эмиграцией, но не знает, вернется ли обратно. Александр признался, что ему страшно находиться на родине.

"Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не открестился от родины, а просто уехать в этот промежуток времени", — рассказал Александр Кержаков.

Чего боится Кержаков?

Спортсмен известен по выступлению за российские "Зенит" и "Динамо", а также за испанскую "Севилью". После завершения карьеры Кержаков стал тренером и работал с "Томью" и "Нижним Новгородом". В 2023 году Александр возглавил кипрский клуб "Кармиотисса".

"Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью, когда меня спрашивали, какое мое самое главное желание, которое я хотел загадать, я отвечал: "Чтобы не было войны".

Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. В моей голове это не укладывается, но я не нахожу ответов", — добавил Александр Кержаков.

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