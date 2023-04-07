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"Мне очень страшно": известный российский спортсмен сбежал из страны

7 апреля 2023 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший капитан сборной россии по футболу Кержаков сбежал из страны
Александр Кержаков сбежал из россии. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард санкт-петербургского "Зенита" и сборной россии по футболу Александр Кержаков уехал из страны. Он отказался называть это эмиграцией, но и не стал рассуждать о возможном возвращении. 

Кержаков назвал причины принятого решения в интервью "Спорту". 

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Бывший форвард российской национальной команды Александр Кержаков согласился ответить на вопрос о поспешном отъезде из страны. Это решение было принято 40-летним спортсменом осенью 2022 года из-за происходящих в россии событий. 

Александр Кержаков

Отъезд, но не эмиграция

Кержаков не считает свой отъезд эмиграцией, но не знает, вернется ли обратно. Александр признался, что ему страшно находиться на родине. 

"Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не открестился от родины, а просто уехать в этот промежуток времени", — рассказал Александр Кержаков.

Чего боится Кержаков?

Спортсмен известен по выступлению за российские "Зенит" и "Динамо", а также за испанскую "Севилью". После завершения карьеры Кержаков стал тренером и работал с "Томью" и "Нижним Новгородом". В 2023 году Александр возглавил кипрский клуб "Кармиотисса". 

"Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью, когда меня спрашивали, какое мое самое главное желание, которое я хотел загадать, я отвечал: "Чтобы не было войны".

Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. В моей голове это не укладывается, но я не нахожу ответов", — добавил Александр Кержаков.

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда. 

Украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук покинет команду. У него конфликт с главным тренером "черно-синих". 

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло.

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