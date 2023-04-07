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"Прометей" покоряет ЛЭБЛ: историческое достижение украинского клуба

7 апреля 2023 20:14
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Прометей покоряет ЛЭБЛ – историческое достижение украинского клуба
"Прометей" феерит в полуфинале ЛЭБЛ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

БК "Прометей" продолжает радовать своих болельщиков выступлениями в Латвийско-Эстонской лиге PafBet. Седьмого апреля, в полуфинале турнира, украинская команда уверенно разобралась с эстонским клубом "Тарту Уликоол Макс энд Мооритс".

Об этом передают Новини.Live.

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Убедительное преимущество

В течение первых двух десятиминуток "Прометей" не давал "дышать" своим соперникам, что вылилось в результат на табло — на большой перерыв команды ушли при +22 в пользу "слобожанцев". В третьем периоде игра проходила в том же духе. И только в заключительной четверти украинцы пожалели противника и отпустили ситуацию. Благодаря этому итоговый счет стал не столь унизительным для эстонцев — 89:67.

В финале ЛЭБЛ, который состоится 8 апреля в 17:00, "Прометей" встретится с победителем пары ВЭФ "Рига" и "Калев-Крамо".

Плей-офф ЛЭБЛ. Полуфинал

"Прометей" (Украина) — Тарту (Эстония) — 89:67 (18:12, 27:11, 22:18, 22:26).

 

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