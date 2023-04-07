Звезда "Баварии" усилит "Барселону": за него заплатят большие деньги
"Санта Барбара" о будущем Жоау Канселу набирает обороты. Правый латераль сборной Португалии может стать игроком каталонской "Барселоны" уже ближайшим летом.
Об этом сообщает Sport.es.
"Бавария" дает задний ход
На данный момент Канселу защищает цвета мюнхенской "Баварии" на правах аренды. На "Альянц Арену" португалец перебрался зимой этого года из "Манчестер Сити" из-за конфликта с наставником "горожан" Пепом Гвардиолой.
По информации испанских журналистов, боссы немецкого гранда не намерены выкупать контракт игрока у английского клуба. Выходит, что Жоау не нужен ни в Манчестере, ни в Мюнхене.
За этой ситуацией пристально следит "Барселона", находящаяся в поисках качественного правого защитника уже на протяжении многих сезонов. Впрочем, позволить себе такой трансфер "сине-гранатовые" смогут только в том случае, если решат проблемы с финансами.
В футболке "Баварии" Канселу провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
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