Звезда Баварии усилит Барселону — за него заплатят большие деньги

Жоан Лапорта пытается решить трансферные вопросы "Барселоны". Фото: Google

"Санта Барбара" о будущем Жоау Канселу набирает обороты. Правый латераль сборной Португалии может стать игроком каталонской "Барселоны" уже ближайшим летом.

Об этом сообщает Sport.es.

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На данный момент Канселу защищает цвета мюнхенской "Баварии" на правах аренды. На "Альянц Арену" португалец перебрался зимой этого года из "Манчестер Сити" из-за конфликта с наставником "горожан" Пепом Гвардиолой.

По информации испанских журналистов, боссы немецкого гранда не намерены выкупать контракт игрока у английского клуба. Выходит, что Жоау не нужен ни в Манчестере, ни в Мюнхене.

За этой ситуацией пристально следит "Барселона", находящаяся в поисках качественного правого защитника уже на протяжении многих сезонов. Впрочем, позволить себе такой трансфер "сине-гранатовые" смогут только в том случае, если решат проблемы с финансами.

В футболке "Баварии" Канселу провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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