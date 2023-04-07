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Звезда "Баварии" усилит "Барселону": за него заплатят большие деньги

7 апреля 2023 21:28
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Звезда Баварии усилит Барселону — за него заплатят большие деньги
Жоан Лапорта пытается решить трансферные вопросы "Барселоны". Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

"Санта Барбара" о будущем Жоау Канселу набирает обороты. Правый латераль сборной Португалии может стать игроком каталонской "Барселоны" уже ближайшим летом.

Об этом сообщает Sport.es.

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На данный момент Канселу защищает цвета мюнхенской "Баварии" на правах аренды. На "Альянц Арену" португалец перебрался зимой этого года из "Манчестер Сити" из-за конфликта с наставником "горожан" Пепом Гвардиолой.

По информации испанских журналистов, боссы немецкого гранда не намерены выкупать контракт игрока у английского клуба. Выходит, что Жоау не нужен ни в Манчестере, ни в Мюнхене.

Конселлу

За этой ситуацией пристально следит "Барселона", находящаяся в поисках качественного правого защитника уже на протяжении многих сезонов. Впрочем, позволить себе такой трансфер "сине-гранатовые" смогут только в том случае, если решат проблемы с финансами.

В футболке "Баварии" Канселу провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда.

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенгема" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, собирается ли оставаться в клубе.

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