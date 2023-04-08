Головна проблема Барселони у сезоні – це не Хаві, але є вина тренера

Наставник не вважає травми виправданням

У кожному програному матчі, на кону якого стояла боротьба за трофей, "Барселона" мала дуже важкі втрати через травми. Але коли після нищівної поразки від "Реалу" Хаві запитали, чи вплинула відсутність травмованих, тренер відмовився це обговорювати.

Головний тренер "Барси" не хотів використовувати це як виправдання, передають Новини.LIVE.

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У середу "Барселона" зазнала поразки від "Реала" на "Камп Ноу" з рахунком 4:0 у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії. Допомогти колективу через травми не могли Андреас Крістенсен, Френкі де Йонг, Педрі та Усман Дембеле.

До цього проти міланського "Інтера" у Лізі чемпіонів були відсутні Рональд Араухо, Жуль Кунде та Андреас Крістенсен.

А проти "Манчестер Юнайтед" у Лізі Європи: Гаві, Педрі та Усман Дембеле.

Але після матчу з "Реалом" Хаві навіть не згадав про відстутніх гравців. Тренер побачив проблему в реалізації та вважає, що перша частина гри була за його командою.

"Якщо ти прощаєш "Реал", то він тебе — ні. Те, що він виграв Лігу чемпіонів, не збіг. Це чудова команда. Можна програти 0:4 сьогодні, але виграти Ла Лігу та Суперкубок Іспанії. Звісно, це важливий результат. "Реал" заслужив на перемогу. Людям слід пам'ятати, що в Іспанії, щоб здобути трофей, потрібно обігравати сильний "Реал".

Я пишаюся, оскільки вважаю, що в першому таймі ми були кращими. Якщо ми виграємо Ла Лігу та Суперкубок цього сезону, то ця поразка не зіпсує дуже хороший сезон. Але ця поразка не залишає байдужою, буде важко заснути", — пояснив поразку Хаві.

Щодо травмованих. Педрі поспішив із поновленням тренувань. Він отримав ушкодження у матчі проти МЮ у Лізі Європи. Очікувалося, що він зіграє у Класіко, але відчув дискомфорт на тренуванні та пропустив зустріч.

Травма правого підколінного сухожилля залишила поза грою на два тижні Френкі де Йонга, а Андреас Крістенсен отримав травму під час матчу кваліфікації Євро-2024. У 26-річного захисника проблеми із задньою поверхнею стегна.

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