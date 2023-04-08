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Главная проблема "Барселоны" в сезоне: это не Хави, но есть вина тренера

8 апреля 2023 08:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Главная проблема Барселоны в сезоне – это не Хави, но есть вина тренера
Наставник не считает травмы оправданием
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В каждом проигранном матче, на кону которого стояла борьба за трофей, у "Барселоны" были очень тяжелые потери из-за травм. Но когда после сокрушительного поражения от "Реала" Хави спросили, повлияло ли отсутствие травмированных, тренер отказался это обсуждать.

Главный тренер "Барсы" не хотел использовать это в качестве оправдания, передают Новини.LIVE

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В среду "Барселона" потерпела поражение от "Реала" на "Камп Ноу" со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Помочь коллективу из-за травм не могли Андреас Кристенсен, Фрэнки де Йонг, Педри и Усман Дембеле.

До этого против миланского "Интера" в Лиге чемпионов отсутствовали Рональд Араухо, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.

А против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы: Гави, Педри и Усман Дембеле.

Но после матча с "Реалом" Хави даже не упомянул об отсутствующих игроках. Тренер увидел проблему в реализации и считает, что первая часть игры была за его командой.

"Если ты прощаешь "Реал", то он тебя - нет. То, что он выиграл Лигу чемпионов, не совпал. Это отличная команда. Можно проиграть 0:4 сегодня, но выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании. Конечно, это важный результат". "Реал" заслужил победу.Людям следует помнить, что в Испании, чтобы получить трофей, нужно обыгрывать сильный "Реал".

Я горжусь, поскольку считаю, что в первом тайме мы были лучше. Если мы выигрываем Ла Лигу и Суперкубок этого сезона, то это поражение не испортит хороший сезон. Но это поражение не оставляет равнодушным, будет тяжело уснуть", – объяснил поражение Хави.

Педры

Относительно травмированных. Педри поспешил с возобновлением тренировок. Он получил повреждение в матче против МЮ в Лиге Европы. Ожидалось, что он сыграет в Классико, но почувствовал дискомфорт на тренировке и пропустил встречу.

Травма правого подколенного сухожилия оставила вне игры на две недели Фрэнки де Йонга, а Андреас Кристенсен получил травму во время матча квалификации Евро-2024. У 26-летнего защитника проблемы с задней поверхностью бедра.

"Санта Барбара" о будущем Жоау Канселу набирает обороты. Правый латераль сборной Португалии может стать игроком каталонской "Барселоны" уже ближайшим летом.

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенгема" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

 

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