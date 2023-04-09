Дніпро-1 громить Львів, Колос переміг Металіст 1925, Олександрія та Чорноморець зіграли внічию

Неділя в УПЛ подарувала 12 голів

Сьогодні, дев’ятого квітня, відбулись завершальні 3 матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги з футболу. "Дніпро-1" продовжив чемпіонські перегони, "Колос" зробив ще крок до євроарени, а "Чорноморець" та "Олександрія" поділили очки.

Детальніше про це в огляді Новини.LIVE.

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У першому таймі господарі забили три голи зусиллями Гуцуляка двічі та Довбика, тоді як гості не змогли створити яскравих моментів. У другому таймі гра стала цікавішою, коли суперники скоротили відставання до одного м’яча – відзначились Богунов та Мильченко. але Сарапій та знову Довбик розставили точки над "і".

Додамо, що Олексій Гуцуляк оформив другий дуплет у сезоні, а Артем Довбик лише перший дубль – він збільшив бомбардирський доробок до 17 голів. Крім того, "дніпряни" вдев'яте в цьому чемпіонаті забили три та більше м'ячів.

У наступному турі "Дніпро-1" гратиме в гостях проти "Зорі", а "Львів" прийме "Шахтар" на своєму полі, а потім вирушить у гості до "гірників".

"Дніпро-1" — "Львів" – 5:2

Голи: Гуцуляк, 7, 44, Довбик, 41, 90+3, Сарапій, 84 — Богунов, 63, Мильченко, 81

"Дніпро-1": Рибак — Каплієнко (Хайнер, 54), Сарапій, Сваток, Є. Пасіч (Матарріта, 54) — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок (Танковський, 85), Рубчинський (Когут, 69), Бланко (Танчик, 85) — Довбик.

"Львів": Рибка — Ґабріель, Сасовський (Никитюк, 73), Дитятьєв — Антоніо (Алібеков, 10) — Грисьо (Есеола, 61), Мильченко, Бєляєв, Свржняк (Богунов, 60), Кузик — Бугай (Мишенко, 60).

Попередження: Кузик, Мишенко, Есеола

В матчі між Олександрією та Чорноморцем гості відкрили рахунок завдяки голу Даніеля Алефіренка в першому таймі, який обійшов кількох захисників і пробив повз воротаря.

Кінцівка першого тайму ознаменувалася не зарахованим голом, дивним рішенням арбітра та червоною карткою для гравця "Чорноморця" Демченка.

У другому таймі Олександрія змогла зрівняти рахунок завдяки голу ексморяка Кирила Ковальця і зберегти нічию. Після цього матчу Олександрія закріпилася поряд з зоною єврокубків, а Чорноморець не зумів відірватися від зони вильоту.

"Олександрія" — "Чорноморець" – 1:1

Голи: Ковалець, 69 — Алефіренко, 36

"Олександрія": Шевченко — Мірошніченко, Бабогло, Логінов, Цуріков — Михайленко (Рибалка, 64), Ковалець (Шулянський, 81) — Кожушко (Калитвинцев, 46), Мустафаєв (Сігеєв, 46), Третяков — Кулаков (Кобзар, 65)

"Чорноморець": Непогодов — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Юсов, 78), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Політило, 46), Алефіренко

Попередження: Сігеєв, Калитвинцев — Демченко, Алефіренко

Видалення: Демченко

"Колос" здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0 над “Металістом 1925” та продовжує шлях за Єврокубками.

У першому таймі "Колос" забив перший гол в однієї з перших атак – відзначився Оріховський. Через півгодини той самий Оріховський подвоїв перевагу господарів.

У другому таймі "Колос" продовжив контролювати гру і забив третій гол зусиллями Безбородько. "Металіст 1925" мав кілька моментів, але реалізації підвела харків’ян. До того ж не кращим чином зіграв воротар Мозіль.

"Колос" — "Металіст 1925" – 3:0

Голи: Оріховський, 3, 35, Безбородько, 64

"Колос": Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов (Криворучко, 81) — Ільїн (Велетень, 81), Оріховський (Смирний, 68), Мякушко (Болбат, 68) — Лисенко (Безбородько, 53).

"Металіст 1925": Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Габелок, Я. Мартинюк, Кравченко — Ременюк (Абдулаєв, 65), Чирук (Дмитренко, 65), Бичек.

Попередження: Богданов, Ільїн, Криворучко

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