У Луческу проблеми зі здоров’ям – чи завершить кар’єру тренер Динамо

Через хворобу румунський спеціаліст пересувається з труднощами

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів про свої проблеми зі здоров’ям та чи завадить це далі йому працювати на тренерському містку. Через дальні поїздки у наставника розвинувся коксартроз.

Про це Містер повідомив під час інтерв’ю для румунських ЗМІ

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Київське Динамо у матчі 20-го туру УПЛ здобуло другу поспіль перемогу з рахунком 2:0. Після гри Луческу повідомив, що у нього розвинувся коксартроз – це прогресивне зношування та руйнування хрящової тканини кульшового суглоба. Внаслідок захворювання Луческу відчуває сильний біль під час руху.

"У період, коли ми грали в єврокубках, ми постійно пересувалися автобусом – по 10 годин за раз. При цьому я працював по 7-8 годин на добу. В результаті, у мене розвинувся коксартроз. Поки я можу, я продовжуватиму працювати. В іншому випадку мені доведеться лягти на операцію, вийти на пенсію. Було б чудово, якби мені вдалося провести цю операцію, але лишитися з командою. У будь-якому випадку у мене поки немає думок покинути футбол", – сказав Луческу.

Коксартроз – це дегенеративне захворювання тазостегнового суглобу.

Контракт Луческу з “Динамо” згідно з інформацією від президента клубу Ігоря Суркіса чинний до літа 2024-го року. 29 липня легендарному тренеру виповниться 78 років.

У липні 2009 року Луческу переніс операцію на серці після інфаркту. Фахівець лише два тижні перебував на лікарняному та одразу повернувся до роботи. 2021 року тренера Динамо прооперували у Києві. Лікарі видалили кісту, яка спричинила підвищення температури. Вже наступного матчу тренер перебував поруч із командою.

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