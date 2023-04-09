Вірастюк та Усик потролили Ф'юрі

Українські богатирі провели “дуель поглядів”

Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі зірвався, а "стріли продовжують летіти". Жартом підтримати українського боксера вирішив Володар титулу "Найсильніша людина планети" Василь Вірастюк.

На своїй сторінці в Інстаграмі він поділився гумористичними фото з Усиком.

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Спочатку Вірастюк опублікував фото битви поглядів з чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring у надважкій вазі та підписав його:

"Запропонував Сашку 70 на 30"

А потім поділився світлиною, на якій обіймає Усика з підписом:

"Ну добре, Сашко. 30 на 70"

Зустріч українських богатирів ❤️🇺🇦 pic.twitter.com/FjVrYhTXqo — Ukraine Boxing 🇺🇦 (@boxing_tribuna) April 8, 2023

Додамо, що це вже не перша “зустріч поглядів” українських богатирів. У 2019 році Вірастюк вже викладав світлини з боксером у свої соцмережі. Тоді спортсмени зустрілися на олімпійській базі в Конча-Заспі, де Усик вів підготовку до свого першого бою в надважкій вазі.

Вірастюк виграв титул "Найсильніша людина світу" у 2004 році, а у 2007 році став переможцем турніру IFSA. Також Василь чемпіон Європи 2007 року. Крім того, шість разів ставав найсильнішою людиною України (2000-2004, 2007).

Нагадаємо, що після зриву бою з Ф'юрі, команда Усика, швидше за все, домовиться про поєдинок проти обов'язкового претендента на пояс за версією WBA Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО). У команд обох боксерів буде 30 днів на переговори, які закінчаться 2 травня.

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