Вирастюк и Усик потролили Фьюри

Украинские богатыри провели "дуэль взглядов"

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорвался, а "стрелы продолжают лететь". В шутку поддержать украинского боксера решил Обладатель титула "Самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк.

На своей странице в Инстаграмме он поделился юмористическими фото с Усиком.

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Сначала Вирастюк опубликовал фото битвы взглядов с чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе и подписал его:

"Предложил Сашку 70 на 30"

А потом поделился фотографией, на которой обнимает Усика с подписью:

"Ну ладно, Саша. 30 на 70"

Встреча украинских богатырей ❤️🇺🇦 pic.twitter.com/FjVrYhTXqo — Украина Boxing 🇺🇦 (@boxing_tribuna) April 8, 2023

Добавим, что это уже не первая встреча взглядов украинских богатырей. В 2019 году Вирастюк уже выкладывал фотографии с боксером в свои соцсети. Тогда спортсмены встретились на олимпийской базе в Конча-Заспе, где Усик вел подготовку к своему первому сражению в сверхтяжелом весе.

Вирастюк выиграл титул "Самый сильный человек мира" в 2004 году, а в 2007 году стал победителем турнира IFSA. Также Василий чемпион Европы в 2007 году. Кроме того, шесть раз становился самым сильным человеком Украины (2000-2004, 2007).

Напомним, что после срыва боя с Фьюри команда Усика, скорее всего, договорится о поединке против обязательного претендента на пояс по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). У команд обоих боксеров будет 30 дней на переговоры, которые закончатся 2 мая.

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