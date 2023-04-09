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Предложил Усику 70 на 30: Вирастюк "потролил" Фьюри

9 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Вирастюк и Усик потролили Фьюри
Украинские богатыри провели "дуэль взглядов"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорвался, а "стрелы продолжают лететь". В шутку поддержать украинского боксера решил Обладатель титула "Самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк.

На своей странице в Инстаграмме он поделился юмористическими фото с Усиком.

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Сначала Вирастюк опубликовал фото битвы взглядов с чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе и подписал его:

"Предложил Сашку 70 на 30"

А потом поделился фотографией, на которой обнимает Усика с подписью:

"Ну ладно, Саша. 30 на 70"

Добавим, что это уже не первая встреча взглядов украинских богатырей. В 2019 году Вирастюк уже выкладывал фотографии с боксером в свои соцсети. Тогда спортсмены встретились на олимпийской базе в Конча-Заспе, где Усик вел подготовку к своему первому сражению в сверхтяжелом весе.

Вирастюк выиграл титул "Самый сильный человек мира" в 2004 году, а в 2007 году стал победителем турнира IFSA. Также Василий чемпион Европы в 2007 году. Кроме того, шесть раз становился самым сильным человеком Украины (2000-2004, 2007).

Напомним, что после срыва боя с Фьюри команда Усика, скорее всего, договорится о поединке против обязательного претендента на пояс по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). У команд обоих боксеров будет 30 дней на переговоры, которые закончатся 2 мая.

Непобежденный английский профессиональный боксер Фабио Уордли поделился мнением о предстоящем бое Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

Александр Красюк обратился к украинским болельщикам по поводу Тайсона Фьюри. Промоутер Александр Усика попросил оставить британского боксера в покое.

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