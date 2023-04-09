У Луческу проблемы со здоровьем – завершит ли карьеру тренер Динамо

Из-за болезни румынский специалист передвигается с трудом

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих проблемах со здоровьем и помешает ли это дальше ему работать на тренерском мостике. Из-за дальних поездок у наставника развился коксартроз.

Об этом Мистер сообщил во время интервью для румынских СМИ.

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Киевское "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ одержало вторую победу со счетом 2:0. После игры Луческу сообщил, что у него развился коксартроз — это прогрессивный износ и разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. В результате заболевания Луческу испытывает сильную боль во время движения.

"В период, когда мы играли в еврокубках, мы постоянно передвигались автобусом — по 10 часов за раз. При этом я работал по 7-8 часов в сутки. В результате, у меня развился коксартроз. Пока я могу, я буду продолжать работать. В противном случае мне придется лечь на операцию, выйти на пенсию. Было бы здорово, если бы мне удалось провести эту операцию, но остаться с командой. В любом случае у меня пока нет желания покинуть футбол", — сказал Луческу.

Коксартроз — это дегенеративное заболевание тазобедренного сустава.

Контракт Луческу с "Динамо" согласно информации от президента клуба Игоря Суркиса действует до лета 2024 года. 29 июля легендарному тренеру исполнится 78 лет.

В июле 2009 года Луческу перенес операцию на сердце после инфаркта. Специалист всего две недели находился на больничном и сразу вернулся к работе. 2021 тренера Динамо прооперировали в Киеве. Врачи удалили кисту, повлекшую повышение температуры. Уже в следующем матче тренер находился рядом с командой.

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