Збірна білорусі зіграє у відборі на Євро-2024

УЄФА продовжує дивувати

УЄФА не виключатиме збірну білорусі з відбіркового етапу на Євро-2024. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому конгресі організації.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Причини такого рішення

Зі слів Президента УЄФА Александра Чеферіна, "йде моніторинг ситуації". Що це означає — незрозуміло. Очільник асоціації також додав, що росія не повернеться у європейські змагання доти, доки не закінчиться війна.

Реакція УАФ

Цікаво, що ані Українська асоціація футболу, ані її президент в особі Андрія Павелка дотепер публічно не засудили той факт, що білорусь як приймала, так і продовжує брати участь в змаганнях під егідою УЄФА. А про критику спілки — годі й казати.

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