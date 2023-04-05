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УЄФА реабілітував збірну білорусі з футболу: причина

5 квітня 2023 20:44
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Збірна білорусі зіграє у відборі на Євро-2024
УЄФА продовжує дивувати
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

УЄФА не виключатиме збірну білорусі з відбіркового етапу на Євро-2024. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому конгресі організації. 

Про це повідомляє Sport.ua.

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Причини такого рішення

Зі слів Президента УЄФА Александра Чеферіна, "йде моніторинг ситуації". Що це означає — незрозуміло. Очільник асоціації також додав, що росія не повернеться у європейські змагання доти, доки не закінчиться війна. 

Александер Чеферін

Реакція УАФ  

Цікаво, що ані Українська асоціація футболу, ані її президент в особі Андрія Павелка дотепер публічно не засудили той факт, що білорусь як приймала, так і продовжує брати участь в змаганнях під егідою УЄФА. А про критику спілки — годі й казати.

Нагадаємо, дружина Олександра Усика побувала у Харкові та поділилася кадрами зруйнованого міста.

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