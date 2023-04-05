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УЕФА реабилитировал сборную беларуси по футболу: причина

5 апреля 2023 20:44
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Сборная беларуси сыграет в отборе на Евро-2024
УЕФА продолжает удивлять
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

УЕФА не исключит сборную беларуси из отборочного этапа на Евро-2024. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем конгрессе организации.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Причины такого решения

По словам Президента УЕФА Александра Чеферина, "идет мониторинг ситуации". Что это значит — непонятно. Глава ассоциации также добавил, что россия не вернется в европейские соревнования до тех пор, пока не закончится война.

Александер Чеферин

Реакция УАФ

Интересно, что ни Украинская ассоциация футбола, ни ее президент в лице Андрея Павелко до сих пор публично не осудили тот факт, что беларусь как участвовала, так и продолжает участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА. О критике союза — говорить и вовсе не приходится. 

Напомним, супруга Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера.

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Микеля Артеты ждут девять важных матчей , в которых нельзя терять очки.

Сергей Ребров может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из соискателей Скудетто.

А тренер Мирча Луческу скоро уйдет из "Динамо". Известно, где опытный специалист продолжит работу.

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