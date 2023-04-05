Сборная беларуси сыграет в отборе на Евро-2024

УЕФА продолжает удивлять

УЕФА не исключит сборную беларуси из отборочного этапа на Евро-2024. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем конгрессе организации.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Причины такого решения

По словам Президента УЕФА Александра Чеферина, "идет мониторинг ситуации". Что это значит — непонятно. Глава ассоциации также добавил, что россия не вернется в европейские соревнования до тех пор, пока не закончится война.

Реакция УАФ

Интересно, что ни Украинская ассоциация футбола, ни ее президент в лице Андрея Павелко до сих пор публично не осудили тот факт, что беларусь как участвовала, так и продолжает участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА. О критике союза — говорить и вовсе не приходится.

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