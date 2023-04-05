"ПСЖ" хоче продати Неймара, але бразилець пручається

Не видно черги охочих підписати травматичного гравця

Капітан збірної Бразилії Неймар улітку цього року змінить клуб. "ПСЖ" наполегливо намагається переконати гравця у необхідності покинути команду.

Вже відомий основний претендент на бразильського форварда, повідомляє Sport.

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Французький "ПСЖ" хоче позбутися Неймара. У клубі вважають, що 31-річний бразилець погано впливає на молодих футболістів команди та не відпрацьовує своєї великої зарплати. Парижани залишили Неймара цього сезону лише для того, щоб Ліонелю Мессі, який товаришує з бразильцем, було комфортно в команді.

У "ПСЖ" більше не хочуть зволікати із продажем Неймара. Бразилець має залишити французький клуб вже найближчого літа. Сам футболіст робить усе, щоби трансфер не відбувся. Він не хоче покидати клуб, який нещодавно зробив його найоплачуванішим гравцем світу.

Проблеми Неймара

Головним претендентом на футболіста є туринський "Ювентус", проте італійці не хочуть платити за гравця понад 45 млн євро. Багато залежатиме від того, яке місце "стара синьйора" займе за підсумками сезону в чемпіонаті Італії.

У "ПСЖ" побоюються, що не зможуть продати Неймара іншому клубу через часті травми бразильця. Цього сезону форвард вже не вийде на поле через чергове пошкодження. У нього хронічні проблеми з гомілкостопами обох ніг, спиною та правим коліном.

Контракт Неймара із "ПСЖ" діє до літа 2027 року. У сезоні 2022/2023 бразилець забив 18 м'ячів і зробив 17 результативних передач.

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