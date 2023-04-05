Месси будет играть с Роналду: готовится неожиданный трансфер

Клуб из Саудовской Аравии приготовил для аргентинца соблазнительное предложение

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может последовать примеру Криштиану Роналду и продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.

В услугах опытного футболиста заинтересован местный "Аль-Хиляль", сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Среди претендентов на Лионеля Месси появился еще один мощный игрок. Клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии готов сделать 35-летнего аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом местного первенства.

"Аль-Хиляль" предложил Месси контракт сроком на два года, за которые Лионель может заработать 400 млн евро. Если ветеран примет предложение, он сможет снова регулярно противостоять на поле Криштиану Роналду. Португалец защищает цвета "Аль-Насра".

Справка про "Аль-Хиляль"

По итогам 22 сыгранных туров "Аль-Хиляль" занимает третье место в турнирной таблице. Команда отстает на семь очков от "Аль-Насра" и на восемь баллов от "Аль-Иттихада".

Главным тренером "Аль-Хиляля" является аргентинец Рамон Диас. В команде выступает соотечественник Лео Месси Лусиано Вьетто, который раньше играл за несколько испанских клубов.

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси сыграл за "ПСЖ" 33 поединка во всех турнирах. Аргентинец забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

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