Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Месси будет играть с Роналду: готовится неожиданный трансфер arrow

Месси будет играть с Роналду: готовится неожиданный трансфер

5 апреля 2023 08:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси будет играть с Роналду: готовится неожиданный трансфер
Клуб из Саудовской Аравии приготовил для аргентинца соблазнительное предложение
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может последовать примеру Криштиану Роналду и продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии. 

В услугах опытного футболиста заинтересован местный "Аль-Хиляль", сообщил журналист Фабрицио Романо. 

Читайте также:

Среди претендентов на Лионеля Месси появился еще один мощный игрок. Клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии готов сделать 35-летнего аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом местного первенства. 

Месси и Роналду

"Аль-Хиляль" предложил Месси контракт сроком на два года, за которые Лионель может заработать 400 млн евро. Если ветеран примет предложение, он сможет снова регулярно противостоять на поле Криштиану Роналду. Португалец защищает цвета "Аль-Насра". 

Справка про "Аль-Хиляль"

По итогам 22 сыгранных туров "Аль-Хиляль" занимает третье место в турнирной таблице. Команда отстает на семь очков от "Аль-Насра" и на восемь баллов от "Аль-Иттихада". 

Главным тренером "Аль-Хиляля" является аргентинец Рамон Диас. В команде выступает соотечественник Лео Месси Лусиано Вьетто, который раньше играл за несколько испанских клубов. 

Лионель Месси

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси сыграл за "ПСЖ" 33 поединка во всех турнирах. Аргентинец забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Напомним, новый соперник Александра Усика перешел черту, бросая вызов украинцу. Ожидается "горячее" противостояние двух известных бойцов.  

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

А полузащитник "Челси" Михаил Мудрик разочаровал болельщиков команды в матче против "Ливерпуля". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB