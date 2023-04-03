Месси освистали болельщики после очередного поражения "ПСЖ"

Аргентинская звезда французского клуба столкнулась с критикой болельщиков

Болельщики французского "ПСЖ" все более негативно реагируют на результаты команды. В 29 туре Лиги 1 команда Кристофа Галтье проиграла "Лиону" (0:1), что стало ее вторым фиаско подряд.

Большая часть критики фанов досталась аргентинцу Лионелю Месси, сообщает BBC.

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"ПСЖ" проиграл три матча из своих последних четырех поединков. После повторного поражения от "Баварии" в 1/8 Лиги чемпионов со счетом 0:2 команда Кристофа Галтье провела уже три встречи в Лиге 1.

Месси стал жертвой болельщиков

Сначала "ПСЖ" удалось обыграть на выезде "Брест" (2:1), но затем случились два домашних поражения. Сначала чемпионы уступили "Ренну" (0:2), а в минувшие выходные не сумели ничего противопоставить "Лиону" (0:1).

Болельщики "ПСЖ" крайне недовольны подобным положение дел. Они уже освистывают футболистов столичной команды. Больше всего критики достается Лео Месси, причем аргентинца освистывают даже перед матчами.

Не исключено, что нетерпимость болельщиков к звезде связана со слухами о скором возвращении Месси в "Барселону". В нынешнем сезоне Лионель забил за "ПСЖ" 13 голов в Лиге 1 и сделал столько же результативных передач.

По итогам 29 туров "ПСЖ" остается лидером турнирной таблицы Лиги 1. Чемпионы на шесть очков опережают "Ланс" и "Марсель". В следующем туре парижане сыграют против "Ниццы" на выезде.

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В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик.

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