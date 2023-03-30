Месси определился с продолжением карьеры: у "ПСЖ" нет шансов
Похоже, аргентинский гений покинет "ПСЖ", однако не в этом году. Лионель проведет еще один сезон в футболке парижан, после чего отправится за океан.
По крайней мере, об этом сообщают журналисты авторитетного испанского издания Marca.
-
В Одессе создали мобильную службу паллиативной помощи детям
-
Украина договаривается об обмене пленными из рф через Турцию, — посол
-
Юрий Зозуля уволен со службы в полиции по собственному желанию, — Белошицкий
-
Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна
-
Вторую часть фильма "Дюна" не покажут на кинофестивале в Венеции: причина
-
Никогда не кладите эти продукты в пасхальную корзину: что нужно святить на Пасху
-
Президент МОК Бах опозорился из-за заявления о российских спортсменах
-
Штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о провокации рф: подробности
-
Елена Зеленская вспомнила о жутких поступках окупантов и рассказала, где искать помощь
-
Япония передаст Одессе модульные больницы: когда они прибудут
По информации журналиста Педро Пабло Паррадо, Месси продлит контракт с "ПСЖ" сроком на год, а летом 2024-го переедет в МЛС. В американской лиге семикратный обладатель "Золотого мяча" якобы намерен подготовиться к следующему Мундиалю, который пройдет в США, Мексике и Канаде в 2026-м.
Слухи о "Барселоне"
Действующий контракт Месси с ПСЖ рассчитан до конца текущего сезона. Слухи активно "сватают" аргентинца в "Барселону" — в клуб, в котором он провел свои лучшие годы. Будто бы Лионель размышляет над возвращением на "Камп Ноу" и поддерживает тесные связи с наставником "кулес" Хави Эрнандесом.
В свою очередь Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта неоднократно заявлял, что двери "Барселоны" для Лионеля Месси всегда открыты.
Напомним, стали известны самые большие зарплаты футболистов в чемпионате Франции по футболу. На первом месте не Месси.
Чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих предложила альтернативу бойкоту Олимпиады-2024.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял решение покинуть "Реал" в конце текущего сезона. Известно, в каком клубе продолжит карьеру молодой футболист.