Месси определился с продолжением карьеры — у ПСЖ нет шансов

Звездный аргентинец может оказаться за океаном

Похоже, аргентинский гений покинет "ПСЖ", однако не в этом году. Лионель проведет еще один сезон в футболке парижан, после чего отправится за океан.

По крайней мере, об этом сообщают журналисты авторитетного испанского издания Marca.

По информации журналиста Педро Пабло Паррадо, Месси продлит контракт с "ПСЖ" сроком на год, а летом 2024-го переедет в МЛС. В американской лиге семикратный обладатель "Золотого мяча" якобы намерен подготовиться к следующему Мундиалю, который пройдет в США, Мексике и Канаде в 2026-м.

Слухи о "Барселоне"

Действующий контракт Месси с ПСЖ рассчитан до конца текущего сезона. Слухи активно "сватают" аргентинца в "Барселону" — в клуб, в котором он провел свои лучшие годы. Будто бы Лионель размышляет над возвращением на "Камп Ноу" и поддерживает тесные связи с наставником "кулес" Хави Эрнандесом.

В свою очередь Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта неоднократно заявлял, что двери "Барселоны" для Лионеля Месси всегда открыты.

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