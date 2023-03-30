Мессі визначився з продовженням кар'єри: у "ПСЖ" немає шансів
Схоже, аргентинський геній залишить "ПСЖ", однак не цього року. Ліонель проведе ще один сезон у футболці парижан, після чого вирушить за океан.
Принаймні, про це повідомляють журналісти авторитетного іспанського видання Marca.
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За інформацією медійника Педро Пабло Паррадо, Мессі продовжить контракт з "ПСЖ" строком на рік, а влітку 2024-го переїде до MLS. В американській лізі 7-ми разовий володар "Золотого м’яча" нібито має намір як слід підготуватися до наступного Мундіалю, який пройде у США, Мексиці та Канаді у 2026-му.
Чутки про "Барселону"
Діючий контракт Ліонеля з "ПСЖ" розрахований до кінця поточного сезону. Чутки активно "сватають" аргентинця в "Барселону" — у клуб, в якому він провів свої найкращі роки. Буцімто Мессі розмірковує над поверненням на "Камп Ноу" і навіть підтримує тісні зв'язки з наставником "кулес" Хаві Ернандесом.
Водночас Президент "синьо-гранатових" Жоан Лапорта неодноразово заявляв, що двері "Барселони" завжди відкриті для Ліонеля Мессі.
Нагадаємо, стали відомі найбільші зарплати футболістів у чемпіонаті Франції з футболу. На першому місці не Мессі.
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