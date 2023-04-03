Спалетти назвал причину разгрома"Наполи" в матче с "Миланом"

Наставник неаполитанцев назвал главные причины оглушительного фиаско команды

Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своей команды в матче 28 тура итальянской Серии А. "Партенопейцы" были разгромлены дома "Миланом" со счетом 0:4.

Наставник связал фиаско южной команды с усталостью футболистов, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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"Наполи" не смог ничего противопоставить "Милану" в домашнем поединке чемпионата Италии. "Россонери" забили главному претенденту на Скудетто по два гола в каждом из таймов, Рафа Леау сделал дубль.

Причины разгромного поражения

Команда Спаллетти выглядела практически безнадежно в поединке с действующим чемпионом Италии. Тренер связал это с усталостью после матчей национальных сборных.

"Большую роль сыграло то, что футболисты потратили много сил во время паузы в клубном футболе. Накопилась усталость, а многим игрокам пришлось продемонстрировать свой лучший футбол в матчах за сборные.

Я понимаю, что "Милан" в таком же положении. Но у нас с травмами вернулись ведущие футболисты — Матиас Оливера и Осимхен. Так совпало, что "Милан" уже преодолел спад, мы все еще его проходим. Но один матч ни на что не влияет. Впереди важные поединки в Серии А и Лиге чемпионов", — заявил Лучано Спаллетти.

"Наполи" остался лидером в турнирной таблице. Команда Спаллетти на 16 очков опережает "Интер", который идет вторым. Благодаря победе над неаполитанцами "Милан" улучшил турнирное положение, выбравшись на третью строчку.

Напомним, стал известен главный кандидат на пост тренера английского "Челси". Клуб уже ведет переговоры с молодым специалистом.

В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик.