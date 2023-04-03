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Спаллетті назвав причину розгрому "Наполі" у матчі з "Міланом"

3 квітня 2023 07:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Спаллетті назвав причину розгрому Наполі у матчі з Міланом
Наставник неаполітанців назвав головні причини приголомшливого фіаско команди
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер італійського "Наполі" Лучано Спаллетті прокоментував поразку своєї команди у матчі 28 туру італійської Серії А. "Партенопейці" були розгромлені вдома "Міланом" з рахунком 0:4.

Наставник пов'язав фіаско південної команди зі втомою футболістів, повідомляє офіційний сайт Джанлуці Ді Марціо.

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"Наполі" не зміг нічого протиставити "Мілану" у домашньому поєдинку чемпіонату Італії. "Россонері" забили головному претенденту на Скудетто по два голи у кожному з таймів, Рафа Леау зробив дубль.

Рафаель Леау Наполі — Мілан.

Причини розгромної поразки

Команда Спаллетті виглядала практично безнадійно у поєдинку з чинним чемпіоном Італії. Тренер пов'язав це зі втомою після матчів національних збірних.

"Велику роль відіграло те, що футболісти витратили багато сил під час паузи в клубному футболі. Нагромадилася втома, а багатьом гравцям довелося продемонструвати свій найкращий футбол у матчах за збірні.

Я розумію, що "Мілан" у такому ж становищі. Але у нас із травмами повернулися провідні футболісти — Матіас Олівера та Осімхен. Так співпало, що "Мілан" вже подолав спад, ми все ще його проходимо. Але один матч ні на що не впливає. Попереду важливі поєдинки у Серії А та Лізі чемпіонів", — заявив Лучано Спаллетті.

Наполі - Мілан

"Наполі" залишився лідером у турнірній таблиці. Команда Спаллетті на 16 очок випереджає "Інтер", який іде другим. Завдяки перемозі над неаполітанцями "Мілан" покращив турнірне становище, вибравшись на третій рядок.

Нагадаємо, став відомим головний кандидат на посаду тренера англійського "Челсі". Клуб уже веде переговори із молодим фахівцем.

Минулими вихідними одразу кілька відомих форвардом встановили рекорди результативності. Серед них Карім Бензема й Артем Довбик.

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