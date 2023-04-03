Мессі освистали вболівальники після чергової поразки "ПСЖ"

Аргентинська зірка французького клубу зіткнулася з критикою вболівальників

Вболівальники французького "ПСЖ" дедалі більш негативно реагують на результати команди. У 29 турі Ліги 1 команда Крістофа Галтьє програла "Ліону" (0:1), що стало її другим фіаско поспіль.

Більшість критики фанів дісталася аргентинцю Ліонелю Мессі, повідомляє BBC.

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"ПСЖ" програв три матчі зі своїх останніх чотирьох поєдинків. Після повторної поразки від "Баварії" до 1/8 Ліги чемпіонів з рахунком 0:2 команда Крістофа Галтьє провела вже три зустрічі у Лізі 1.

Мессі став жертвою вболівальників

Спочатку "ПСЖ" вдалося обіграти на виїзді "Брест" (2:1), але потім сталися дві домашні поразки. Спочатку чемпіони поступилися "Ренну" (0:2), а минулими вихідними не зуміли нічого протиставити "Ліону" (0:1).

Вболівальники "ПСЖ" вкрай незадоволені подібним станом справ. Вони вже освистують футболістів столичної команди. Найбільше критики дістається Лео Мессі, причому аргентинця освистують навіть перед матчами.

Не виключено, що нетерпимість уболівальників до зірки пов'язана зі чутками про швидке повернення Мессі до "Барселони". Цього сезону Ліонель забив за "ПСЖ" 13 голів у Лізі 1 і зробив стільки ж результативних передач.

За підсумками 29 турів "ПСЖ" залишається лідером турнірної таблиці Ліги 1. Чемпіони на шість очок випереджають "Ланс" та "Марсель". У наступному турі парижани зіграють проти Ніцци на виїзді.

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