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Мессі гратиме з Роналду: готується несподіваний трансфер

5 квітня 2023 08:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі гратиме з Роналду: готується несподіваний трансфер
Клуб із Саудівської Аравії приготував для аргентинця спокусливу пропозицію
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може наслідувати приклад Кріштіану Роналду і продовжити кар'єру в клубі з Саудівської Аравії.

У послугах досвідченого футболіста зацікавлений місцевий "Аль-Хіляль", повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Серед претендентів на Ліонеля Мессі з'явився ще один сильний гравець. Клуб "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії готовий зробити 35-річного аргентинця найоплачуванішим футболістом місцевої першості.

Мессі та Роналду

"Аль-Хіляль" запропонував Мессі контракт терміном на два роки, за які Ліонель може заробити 400 млн євро. Якщо ветеран прийме пропозицію, він зможе знову регулярно протистояти на полі Кріштіану Роналду. Португалець захищає кольори "Аль-Насра".

Довідка про "Аль-Хіляль"

За підсумками 22 зіграних турів "Аль-Хіляль" посідає третє місце у турнірній таблиці. Команда відстає на сім очок від "Аль-Насра" та на вісім балів від "Аль-Іттіхада".

Головним тренером "Аль-Хіляля" є аргентинець Рамон Діас. У команді виступає земляк Лео Мессі Лусіано В'єтто, який раніше грав за кілька іспанських клубів.

Ліонель Мессі

У сезоні 2022/2023 Ліонель Мессі зіграв за "ПСЖ" 33 поєдинки у всіх турнірах. Аргентинець забив 18 голів та зробив 17 результативних передач.

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